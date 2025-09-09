menu hamburguer
‘Não sinto falta da seleção’, diz campeão do mundo pela Argentina

Jogador está com 37 anos e nos últimos passos da carreira

ATENCAO EDITORES! FOTOS EMBARGADAS PARA VEêCULOS DE FORA DO BRASIL - Detalhe da taca durante comemoracao do titulo da Alemanha ao final da partida contra a Argentina no estadio Maracana pela final da Copa do Mundo 2014
imagem cameraTaça da Copa do Mundo (Foto: Fernando Soutello/AGIF)
pedro-ernesto-lance-scaled-aspect-ratio-1024-1024
Pedro Ernesto
Rio de Janeiro (RJ)
Supervisionado porNathalia Gomes,
Dia 09/09/2025
11:16
  • Matéria
  Matéria

Ídolo do futebol argentino e um dos principais nomes do cenário mundial na última década, Ángel Di María mantém-se como figura emblemática na história recente da seleção nacional. Autor de um dos gols na final da Copa do Mundo de 2022, foi peça fundamental na conquista do terceiro título mundial da Argentina. Em entrevista ao canal "TyC Sports", o astro, aposentado da seleção desde a Copa América de 2024, afirmou não sentir falta do ambiente da Albiceleste e destacou estar vivendo uma nova fase de sua carreira no Rosario Central.

O atual momento da seleção argentina tem sido tema recorrente de discussão, especialmente diante da iminente transição geracional. Apesar das mudanças, a equipe manteve alto desempenho, liderando praticamente toda a campanha das Eliminatórias Sul-Americanas para a Copa do Mundo de 2026. Questionado sobre um possível desejo de participar dos momentos finais desse ciclo vitorioso, Di María respondeu com firmeza, descartando qualquer possibilidade de retorno.

— Não sinto falta da seleção, senti que era a hora. Os garotos que estão surgindo estão prontos para seguir seus próprios caminhos e merecem jogar. Não me arrependo porque fiz o que queria e cheguei onde queria — disse.

Ángel Di María: ícone do futebol mundial ⚽

Aos 37 anos, Di María passou os anos de 1992 a 2007 na maior entidade esportiva da sua cidade natal. Subiu aos profissionais em 2005, e passou por duas temporadas: 39 jogos, seis gols, duas assistências e muito amor destinado ao clube do coração.

Um dos maiores destaques do futebol argentino chegou ao Velho Continente para atuar no Benfica em 2007, e vivenciou três anos em Portugal na sua primeira passagem. Em seu caminho, colecionou mantos pesados: Real Madrid, Manchester United, PSG e Juventus, além de conquistas recentes com a seleção da da Argentina (Copas América de 2021 e 2024 e a Copa do Mundo de 2022). A última dança europeia foi o fado, em retorno aos Encarnados. A partir do segundo semestre de 2025, ele fez o mesmo movimento, em retorno ao clube que o revelou aos olhos do mundo, o Rosario Central.

ARQUIVO, ELIMINATORIAS COPA DO MUNDO 2026, BRASIL X ARGENTINA
Ángel Di María no banco de reservas da Argentina (Foto: Fabio Giannelli/AGIF)

