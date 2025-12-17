menu hamburguer
Futebol Internacional

Maresca agradece apoio da torcida do Chelsea em momento conturbado

Segundo a imprensa inglesa, o treinador italiano estaria incomodado com a falta de respaldo da diretoria

joaopedro-aspect-ratio-1024-1024
João Pedro Rodrigues
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 17/12/2025
11:26
Enzo Maresca comemora vitória do Chelsea (Foto: Adrian Dennis / AFP)
Enzo Maresca comemora vitória do Chelsea (Foto: Adrian Dennis / AFP)
  • Matéria
  • Mais Notícias

Os torcedores do Chelsea demonstraram apoio a Enzo Maresca durante a vitória por 3 a 1 sobre o Cardiff City, fora de casa, pelas quartas de final da Copa da Liga Inglesa, nesta terça-feira (16). O treinador italiano foi homenageado com cânticos ao longo da partida, mas voltou a se esquivar de perguntas sobre a suposta falta de respaldo interno no clube após o apito final.

➡️ Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

— Estou feliz. Vamos jogar mais uma semifinal. É isso que os torcedores merecem. O foco desta noite é a vitória e a classificação. Amanhã veremos o próximo passo — afirmou o treinador, ao comentar os cânticos recebidos da torcida.

Mesmo satisfeito com o resultado, Maresca evitou novamente comentar se sente apoio da diretoria do Chelsea, tema que ganhou repercussão nos últimos dias. Questionado diretamente, o técnico reiterou que prefere concentrar-se nos compromissos esportivos e destacou o desempenho do grupo.

— Estamos indo na direção certa. Tudo o que faço é para o bem dos jogadores e dos torcedores. O apoio da torcida sempre esteve presente — disse.

Enzo Maresca no comando do Chelsea (Foto: Adrian Dennis / AFP)
Enzo Maresca no comando do Chelsea (Foto: Adrian Dennis / AFP)

Incomodo de Maresca com a direção do Chelsea

Segundo a BBC Sport, o incômodo do treinador passa, sobretudo, pela falta de respaldo interno diante das críticas públicas à rotação do elenco e às escolhas feitas durante a fase negativa. Maresca tem lidado com problemas importantes, como lesões de jogadores-chave, entre eles Cole Palmer e Levi Colwill, além da suspensão e de questões físicas envolvendo Moisés Caicedo. O técnico também teria solicitado a contratação de um substituto para Colwill, pedido que não foi atendido.

Ainda conforme a reportagem, o Chelsea reconhece internamente que divergências são comuns no futebol, mas avalia que as expor publicamente não é o caminho ideal. O clube mantém como objetivos a classificação para a próxima edição da Champions League e um bom desempenho nas competições de mata-mata, enquanto trabalha para administrar o desconforto exposto pelo treinador nos últimos dias.

Enzo Maresca no comando do Chelsea (Foto: Adrian Dennis / AFP)
Enzo Maresca no comando do Chelsea (Foto: Adrian Dennis / AFP)

Chelsea 🤝 Copa da Liga Inglesa

A vitória do Chelsea começou aos 11 minutos, quando Garnacho recebeu passe de Facundo Buonanotte e tocou na saída do goleiro para abrir o placar. Aos 29', David Turnbull empatou para o Cardiff, após falha defensiva dos Blues. Aos 36', João Pedro fez pivô para Andrey Santos, que serviu Pedro Neto, autor do segundo gol londrino. Nos acréscimos, o centroavante apareceu novamente e lançou para o autor do primeiro gol, que definiu a vitória e garantiu a classificação.

Agora, o Chelsea conhecerá seu adversário na semifinal por meio de sorteio. Pentacampeão da competição, o clube busca encerrar um jejum de dez anos na Copa da Liga, cuja última conquista ocorreu na temporada 2014/15.

chelsea gol
Pedro Neto, do Chelsea, comemora o segundo gol na vitória sobre o Cardiff, válida pela Copa da Liga Inglesa (Foto: Adrian Dennis/AFP)

