O Shakhtar Donetsk, um dos gigantes do futebol ucraniano, sempre foi conhecido por ter brasileiros em seu elenco. Nomes como Marlos, Luiz Adriano, Alex Teixeira, Willian e Douglas Costa marcaram época no clube e foram cruciais para o crescimento do clube a nível continental.

continua após a publicidade

➡️ Ilves x Shakhtar Donetsk: onde assistir ao vivo, horário e prováveis escalações do jogo pela Europa League

Apesar da saída de uma geração, outros nomes jovens deram continuidade ao legado e compõem o plantel atual, que estará ao vivo no YouTube do Lance! nesta quinta-feira (17), quando a equipe enfrenta o Ilves, da Finlândia, em busca de uma vaga na segunda rodada eliminatória da Europa League.

🔰 Quais são os brasileiros que fazem parte do elenco do Shakhtar Donetsk?

🟠⚫ Alisson Santana

A lista se inicia com o jovem que se destacou na vitória por 6 a 0 sobre o Ilves, no jogo de ida da fase inicial do torneio europeu. Alisson, que fez dois gols e três assistências, é cria do Atlético-MG, e acertou sua transferência para o exterior em março, custando 14 milhões de euros aos cofres ucranianos (cerca de R$ 88 milhões na cotação da época).

continua após a publicidade

🟠⚫ Vinícius Tobias

Revelado pelas categorias de base do Internacional, Vinícius gerou grande expectativa por atuações nas categorias de base e chegou a ser indicado para a Seleção Brasileira. Comprado pelo Shakhtar em 2022, foi emprestado meses depois para o Real Madrid, onde ficou por mais de dois anos no Castilla, e fez sua estreia entre os profissionais em um jogo da Copa do Rei, diante do Arandina. Em junho de 2024, retornou ao futebol ucraniano e busca se firmar como titular.

🟠⚫ Pedrinho

Na outra lateral, o Shakhtar conta com a qualidade de Pedrinho. O brasileiro, revelado pelo Vitória, teve passagem pelo Athletico-PR entre setembro de 2021 e maio de 2023, quando foi afastado e, posteriormente, mandado embora por ser citado em uma planilha de um apostador, o que o colocou na mira do Ministério Público de Goiás. Dois meses depois, escolheu o movimento para a Europa e já tem 43 jogos em Donetsk.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

🟠⚫ Marlon

Seguindo no sistema defensivo, o Shakhtar Donetsk ganhou um ótimo reforço para a próxima temporada. O zagueiro Marlon, que já havia vestido a camisa do clube entre 2021 e 2024, está de volta. O atleta, revelado pelo Fluminense, teve passagem pelo Barcelona, mas não conseguiu ser unanimidade na Catalunha e rodou a Europa, com passagens pelo futebol italiano e pelo Campeonato Francês, retornando agora após deixar o LAFC, dos Estados Unidos.

🟠⚫ Marlon Gomes

A base forte do Vasco gerou o talento de Marlon Gomes para o Shakhtar. A ascensão do volante entre 2022 e 2023 levou o clube ucraniano a aproximar-se do Cruz-Maltino, comprando o atleta por 12 milhões de euros. Atualmente, o central é peça crucial da equipe, e foi titular no jogo de ida, além de elogiado por atuações na última temporada.

Marlon Gomes é um dos brasileiros do elenco do Shakhtar Donetsk (Foto: Divulgação)

🟠⚫ Eguinaldo

Falando em Vasco, outro nome conhecido por parte do torcedor carioca é o de Eguinaldo. Formado no Artsul, o atacante chegou a atuar na base cruz-maltina antes de subir para os profissionais. Em menos de um ano, despertou o interesse europeu e acertou a ida para o Shakhtar, onde costuma ser um reserva utilizado no segundo tempo pelos comandantes. Ainda assim, os números são positivos: dez gols e dez assistências em 57 partidas com a camisa dos Mineiros.

➡️ Europa League 2025/26: tudo que você precisa saber sobre o torneio europeu

🟠⚫ Kauã Elias

Revelado pelo Fluminense, o centroavante Kauã Elias, aos poucos, tem buscado galgar um lugar entre os titulares. Dos dez jogos que fez na última temporada, só iniciou três; em 2025/26, porém, esteve no 11 inicial de Arda Turan e balançou as redes diante do Ilves no confronto de ida.

🟠⚫ Kevin

Um dos que menos amostragem teve entre os profissionais antes de chegar à Europa. O Shakhtar viu potencial em Kevin muito por seu trabalho nas categorias de base do Palmeiras, e formalizou uma proposta de mais de 12 milhões de euros em janeiro de 2024, contratando o jovem driblador, que já tem mais de meia centena de aparições pelo clube. Na estreia da Europa League, deixou sua marca e deu duas assistências.

🟠⚫ Pedrinho

Xará do lateral-esquerdo antes citado, Pedrinho deixou saudades no torcedor do Corinthians. O meio-campista surgiu como destaque nas categorias de base do Timão em 2017 e fez parte do título brasileiro daquele ano, além do tricampeonato paulista entre 2017 e 2019. Depois de passar pelo Benfica, chegou ao Shakhtar em 2021, e foi emprestado por um ano ao Atlético-MG, mas após ter pouco destaque, retornou para a Ucrânia.

➡️ Arábia Saudita deseja ampliar limite de estrangeiros para 2025/26

Pedrinho é um dos brasileiros do elenco do Shakhtar Donetsk (Foto: Valery Hache/AFP)

🟠⚫ Newerton

A tônica de contratar jovens com destaque na base brasileira atingiu também o São Paulo. Em 2023, o Tricolor vendeu Newerton ao Shakhtar Donetsk antes mesmo de o atacante estrear nos profissionais, com apenas 18 anos. O atleta chegou a participar de atividades com a equipe principal sob o comando de Dorival Júnior, mas não pisou no gramado do Morumbis para jogos do time principal. Na ida diante do Ilves, inclusive, fez o gol que fechou a conta em 6 a 0.

O Shakhtar Donetsk agora visita o Ilves na Finlândia esperando não encontrar dificuldades para o avanço de fase. Com a classificação encaminhada após a vitória na ida, a equipe de Arda Turan pode perder por até cinco gols de diferença que se classifica para a segunda rodada eliminatória. A bola rola às 13h (de Brasília), e você pode acompanhar o confronto através do canal do Lance! no YouTube.

📲 De olho no Lance! e no Futebol Internacional. Todas as notícias, informações e acontecimentos em um só lugar.