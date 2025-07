Com transmissão ao vivo do Lance!, o Shakhtar Donetsk empatou com o Ilves, da Finlândia, por 0 a 0. O duelo foi válido pela partida de volta da primeira fase de qualificação da Europa League. Apesar do placar sem gols, o time ucraniano avançou para a próxima etapa do torneio, graças à vitória por 6 a 0 no jogo de ida.

Ilves x Shakhtar Donetsk: como foi o jogo?

Depois da goleada no primeiro confronto, o Shakhtar iniciou o jogo de volta com uma escalação alternativa. Ainda assim, a equipe ucraniana manteve o ritmo e foi superior desde o começo. Logo nos minutos iniciais, ficou claro o tom do duelo: o Shakhtar atacava constantemente, enquanto o Ilves se defendia.

Logo no início, os Mineiros de Donetsk chegaram duas vezes com perigo em menos de dez minutos. Em uma delas, Eguinaldo foi à linha de fundo e cruzou para Pedrinho, que estava livre na marca do pênalti. O brasileiro, no entanto, finalizou mal e parou no goleiro. A equipe ucraniana, mesmo com intensidade, jogava solta e sem pressão, o que se refletiu no placar.

Apesar das muitas vezes em que chegava ao gol, o Shakhtar Donetsk não caprichava em seus toques finais. Na verdade, a equipe empurrava o Ilves para a defesa, mas chegar ao gol, efetivamente, a equipe ucraniana não estava chegando. Deste modo, o primeiro tempo terminou com o placar zerado.

Equipe do Shakhtar antes do confronto pela Europa League (Foto: Reprodução/X)

No segundo tempo, o panorama da partida continuou o mesmo. O Shakhtar seguia dominante e impunha ritmo. Logo aos três minutos, Eguinaldo arrancou em velocidade, pegando a defesa desorganizada, e cruzou para Traoré, que desperdiçou a chance ao finalizar para fora.

Com o passar do tempo, a falta de gols começou a incomodar. Na metade da etapa final, Bondarenko fez boa jogada pela direita, cortou a marcação e cruzou para trás. Pedrinho não conseguiu concluir, e a bola sobrou para Newerton, que teve o chute bloqueado pela zaga.

Os brasileiros estavam entre os mais ativos em campo. Pedrinho buscava o gol sempre que tinha oportunidade, enquanto Newerton levava perigo pelo lado esquerdo. Apesar das tentativas, o Shakhtar não conseguiu balançar as redes, e o jogo terminou com o placar zerado.

O que vem por aí?

Com o resultado, o Shakhtar Donetsk avança para a próxima fase da qualificação da Europa League e enfrentará o Besiktas, da Turquia. Já o Ilves se despede da competição e agora volta suas atenções para o Campeonato Finlandês.

✅ FICHA TÉCNICA

ILVES 0X0 SHAKHTAR DONETSK

PLAYOFFS - EUROPA LEAGUE - JOGO DE VOLTA

🗓️ Data e horário: quinta-feira, 17 de julho de 2025, às 13h (de Brasília)

📍 Local: Tammela Stadion, em Tampere (FIN)

🥅 Gols:

🟨 Cartões amarelos: Vinicius Tobias (SHK); Jukkola (ILV)

🔴 Cartão vermelho: -

🌀 Árbitro: Mohammad Usman Aslam (NOR)

🚩 Assistentes: Jorgen Ronning Valstadve (NOR) e Alf Olav Rossland (NOR)

🖥️ VAR: Kristoffer Hagenes (NOR)

⚽ESCALAÇÕES

🟡🟢 ILVES (Técnico: Joonas Rantanen)

Otso Virtanen; Aapo Mäenpää, Miettunen e Kumpu; Kalie Wallius, Anton Popovitch (Veteli), Aspegren (Tiitinen), e Ulundu (Jukkola); Kanga (Söderbäck), Htyönen e Maksim Stjopin (Akinyemi).

🟠⚫ SHAKHTAR DONETSK (Técnico: Arda Turan)

Dmytro Riznyk; Azarovi, Valeriy Bondar, Ghram e Vinicius Tobias (Gocholeishvili) ; Ocheretko; Palmares, Pedrinho (Nazaryna), Artem Bondarenko (Sudakov) e Eguinaldo (Shved); Traoré (Kauã Elias)

Lance! volta ao mercado de transmissões ao vivo com a Europa League

O Lance! dá mais um passo importante no projeto de expansão multimídia e volta a transmitir uma partida de futebol ao vivo nesta temporada 2025. Na tarde desta quinta-feira (17), a partida entre o tradicional Shakhtar Donetsk, da Ucrânia e o Ilves, da Finlândia, foi transmitida ao vivo e gratuitamente no canal oficial do YouTube.

