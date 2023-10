O lance ocorreu já na parte final da partida. Aos 34 minutos da segunda etapa, o camisa 10 argentino foi puxado pelo lateral Espinoza. Sanabria não gostou da marcação do árbitro brasileiro Raphael Claus e começou a reclamar com Messi. Ao ver o adversário virar de costas, o atacante do Paraguai direcionou uma cusparada em sua direção, mas acabou não atingindo.