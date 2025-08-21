menu hamburguer
Futebol Internacional

Gustavo Mosquito celebra primeiro gol no futebol japonês e fala sobre adaptação

Ex-Corinthians balança as redes pelo Júbilo Iwata e destaca início positivo no novo clube.

Mosquito marcou seu primeiro gol com a camisa do Jubilo Iwata (Foto: Divulgação)
Mosquito marcou seu primeiro gol com a camisa do Jubilo Iwata (Foto: Divulgação)
Guilherme Lesnok
São Paulo (SP)
Dia 21/08/2025
08:12
O atacante Gustavo Mosquito, ex-Corinthians e Vitória, marcou seu primeiro gol com a camisa do Jubilo Iwata. Reforço desta janela, o jogador chegou ao clube japonês no mês passado e já conquistou seu espaço no time titular.

Na vitória diante do líder da J-League 2, Mito Hollyhock, Mosquito também contribuiu com uma assistência, sendo o grande destaque da partida. Ele destacou a sensação de viver esse momento pela equipe japonesa e exaltou o triunfo fora de casa.

— Felicidade muito grande em marcar meu primeiro gol, e ainda contribuir com a primeira assistência. Estou conseguindo me adaptar bem e momentos como esses ajudam muito na confiança, para eu seguir trabalhando, evoluindo para ajudar a equipe dentro de campo. Foi uma grande vitória, contra o líder do campeonato, com uma ótima atuação coletiva — celebrou.

Em sua primeira experiência no exterior, o brasileiro ressaltou a recepção no Jubilo Iwata. Além disso, comentou sobre a diferença cultural e no estilo de jogo japonês, onde ainda está se adaptando.

— Estou vivendo um momento novo e muito bom na minha carreira. Fui muito bem recebido no Jubilo Iwata, por todos meus companheiros, comissão e funcionários do clube. É um estilo de jogo diferente, cultura do país, tudo muda bastante, então ainda estou me adaptando, mas já me sinto à vontade aqui no Japão. Espero continuar ajudando a equipe para alcançarmos nosso objetivo no campeonato — relatou.

Bastidores da renovação de Gustavo Mosquito com o Corinthians
Mosquito passou pelo Corinthians (Foto: Rodrigo Coca/Ag.Corinthians)

Passagem por Vitória e Corinthians

Mosquito chegou ao Timão em 2018 após se destacar no Coritiba. Sem chances no time, acabou sendo emprestado três vezes para Vila Nova, Oeste e Paraná, retornou ao Timão em 2020, com mais oportunidades de atuar. No total, defendeu o Corinthians em 176 partidas, com 19 gols marcados e 13 assistências.

Pelo Vitória, ajudou o time na campanha de recuperação no Campeonato Brasileiro, que rendeu a classificação para a Sul-Americana. Ele nunca foi titular absoluto da equipe, mas, ainda assim, disputou 48 jogos com a camisa vermelha e preta e sai como o atleta com mais jogos no elenco em 2025, com 35 ao todo. O atacante marcou cinco gols e deu sete assistências em sua passagem pelo Leão.

