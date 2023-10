A partida teve domínio absoluto dos argentinos, com 75% de posse de bola e 15 finalizações contra quatro, entre bolas na trave e boas defesas do goleiro paraguaio, Coronel. O único gol da partida foi marcado ainda no início, aos dois minutos, com Otamendi finalizando de primeira em cruzamento de escanteio de De Paul.



+ Messi pode jogar por outro clube após ‘pausa’ no Inter Miami? Entenda