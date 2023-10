EM BOA BATIDA

Apesar de jogar contra o favoritismo, a seleção da Eslováquia tem feito um bom caminho nas Eliminatórias. Ocupando a segunda colocação do grupo, com 13 pontos, o time comandado pelo italiano Francesco Calzona venceu Bósnia, Islândia e Liechtenstein (duas vezes), empatando com Luxemburgo na estreia e perdendo para Portugal em casa. Apesar da pouca tradição, a equipe conta com jogadores rodados no primeiro escalão do futebol europeu, como Skriniar, zagueiro do PSG; Dúbravka, goleiro do Newcastle; e Lobotka, campeão italiano com o Napoli em 2022-23.