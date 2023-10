Aparecendo pelo segundo mês seguido no calendário do futebol, a Data Fifa de outubro traz compromissos importantes visando as grandes competições mundiais. Brasil, Argentina e todas as seleções da América do Sul entram em campo pelas Eliminatórias para a Copa do Mundo de 2026, enquanto as gigantes europeias terão compromissos que podem já garantir os primeiros qualificados à Eurocopa de 2024.