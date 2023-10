De acordo com a apuração da reportagem, a proposta do Palmeiras era de 2 milhões de euros (R$ 10,7 milhões) por um contrato de 16 meses. A intenção do Verdão em negociar com Pereyra era a oportunidade que se apresentava bem no momento em que Dudu sofreu uma lesão grave no joelho e somente vai voltar a jogar em 2024.