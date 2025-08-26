Paquetá marca, mas West Ham eliminado; veja os resultados da Copa da Liga Inglesa
Igor Thiago, do Brentford, foi outro brasileiro a marcar
- Matéria
- Mais Notícias
Nesta terça-feira (26), aconteceu a segunda fase da Copa da Liga Inglesa. A rodada da competição foi marcada pelo protagonismo de jogadores brasileiros, com Lucas Paquetá balançando a rede pelo West Ham e Igor Thiago garantindo a classificação do Brentford sobre o Bournemouth. Veja como foram os jogos.
Relacionadas
- Futebol Internacional
Time de David Luiz marca no fim e se classifica à Champions League
Futebol Internacional26/08/2025
- Futebol Internacional
Ex-Barcelona sobre Yamal: ‘Ele tem um toque de arrogância’
Futebol Internacional26/08/2025
- Futebol Internacional
Newcastle recebe outro “não” por camisa 9 da Premier League
Futebol Internacional26/08/2025
➡️ Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional
A rodada da Copa da Liga Inglesa teve de tudo: grandes viradas, jogos emocionantes, partidas mornas, decisão por pênaltis e gols brasileiros. O grande destaque ficou por conta da eliminação de quatro times da Premier League. O Leeds United, por exemplo, caiu para o Sheffield Wednesday, que ocupa apenas a 21ª posição da Segunda Divisão Inglesa.
Da mesma forma, o Sunderland, recém-promovido à Premier League, também foi eliminado cedo na competição. A equipe começou atrás no placar, reagiu e conseguiu o empate heroico na reta final. Nos pênaltis, porém, a sorte acabou, e o time se despediu do torneio.
➡️Time de David Luiz marca no fim e se classifica à Champions League
➡️ Astro pode fazer ‘greve’ caso não se transfira para Liverpool
O Bournemouth caiu igualmente de forma precoce, mas diante de um rival da própria Premier League: o Brentford. Nesse duelo, o brasileiro Igor Thiago foi o grande destaque, saindo do banco de reservas para marcar o segundo gol da vitória e selar a classificação.
O West Ham, de Lucas Paquetá, viveu situação parecida. O meio-campista brasileiro, convocado por Ancelotti, marcou o gol da virada, mas, nos minutos finais, Larsen brilhou e anotou dois gols em sequência, garantindo a classificação do Wolverhampton e eliminando o rival da Premier League.
Veja os resultados das partidas da Copa da Liga Inglesa
Reading 2x1 Wimbledon
Cambridge 3x1 Charlton
Wolves 3x2 West Ham
Accrington 0x2 Doncaster
Barnsley 2x1 Rotherham
Birmingham 0x1 Port Vale
Bournemouth 0x2 Brentford
Bromley 1(4)x(5)1 Wycombe
Burnley 2x1 Derby County
Burton 0x1 Lincoln
Cardiff 3x0 Cheltenham
Millwall 2x1 Coventry
Norwich 0x3 Southampton
Preston 2x3 Wrexham
Stoke City 0x3 Bradford
Sunderland 1(5)x(6)1 Huddersfield
Swansea City 1(5)x(3)1 Plymouth
Wigan 1x0 Stockport County
Sheffield Wednesday 1(3)x(0)1 Leeds United
📲 Acompanhe tudo de Futebol Internacional no Lance!. Notícias, informações e resultados em um só lugar.
- Matéria
- Mais Notícias