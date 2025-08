Copa da Liga Inglesa 2025/26: o que é, times, regulamento e datas

A Copa da Liga Inglesa, conhecida atualmente como EFL Cup (EFL Carabao Cup por questões de patrocínio), é uma competição nacional de mata‑mata que reúne os 92 clubes das quatro divisões profissionais do futebol inglês: Premier League, Championship, League One e League Two. Criada em 1960, ela representa um torneio mais "rápido" e direto do que a FA Cup, com menor número de rodadas e foco em proporcionar chances de competição intensa para os clubes.

A EFL Cup tem papel estratégico no calendário: oferece oportunidades de rodar elenco, testar competições europeias — pois o campeão garante vaga na fase de play-offs da UEFA Europa Conference League — e também proporciona visibilidade aos clubes menores que enfrentam adversários de divisões superiores. O modelo é mais ágil, mas mantém forte competitividade e encanto, pois a possibilidade de eliminação precoce dos gigantes provoca confrontos cheios de emoção.

Na temporada 2025–26, a EFL Cup segue com seu formato característico. Jogos únicos até as semifinais, que são disputadas em ida e volta, e final única em Wembley. O torneio também mantém o componente geográfico nas fases iniciais para reduzir desgaste de viagem. Com patrocínio forte e premiação crescente, o torneio se consolida como competição relevante para o futebol inglês.

Quem participa da Copa da Liga Inglesa 2025/26

A edição 2025–26 da Copa da Liga Inglesa terá a participação de 92 clubes:

As 20 equipes da Premier League 2025–26

As 24 equipes da Championship

As 24 equipes da League One

As 24 equipes da League Two

A participação é obrigatória para os clubes das quatro divisões profissionais, o que torna o torneio diverso e abrangente. Os jogos envolvem desde confrontos com clubes da mesma divisão até embates com gigantes da Premier League, criando um ambiente de disputa intensa. Os confrontos iniciais são sorteados com critérios geográficos para reduzir deslocamentos, mas a partir da segunda fase os chaves são livres.

Formato e regulamento da Copa da Liga Inglesa 2025/26

O formato da EFL Cup 2025–26 é o seguinte:

Primeira fase (round 1): disputada por 70 clubes (Championship, League One e League Two), com jogos únicos em campo neutro ou campo do clube de liga inferior, dependendo do sorteio. Segunda fase (round 2): entrada de 13 clubes da Premier League não envolvidos em competições europeias, além dos 35 classificados da fase anterior. Terceira fase (round 3): entrada dos 7 clubes da Premier League envolvidos em competições europeias (Liga dos Campeões, Liga Europa, Conference League), totalizando 32 equipes. Quarta fase (oitavas): jogos únicos, com sorteio livre. Quartas de final: mesma estrutura, com partidas únicas. Semifinais: jogos de ida e volta para classificar os dois finalistas. Final: jogada em partida única, em Wembley.

Todas as partidas são eliminatórias e jogadas uma única vez, exceto as semifinais, que são em dois jogos. Em caso de empate nas fases de jogo único, há prorrogação e pênaltis.

Datas oficiais da temporada 2025–26

As datas oficiais da EFL Cup 2025–26 são:

12 a 13 de agosto de 2025: primeira fase 25 a 27 de agosto de 2025: segunda fase 22 a 24 de setembro de 2025: terceira fase 27 a 29 de outubro de 2025: quarta fase (oitavas) 17 a 19 de dezembro de 2025: quartas de final 6 a 18 de janeiro de 2026: semifinais (ida e volta) 28 de fevereiro de 2026: final em Wembley

Essas datas respeitam os compromissos das ligas domésticas, das datas internacionais e das competições europeias, distribuídas para permitir tempo suficiente de recuperação para os clubes participantes.

Importância esportiva e chances de vaga europeia

A EFL Cup permite ao clube campeão acesso à fase de play-offs da UEFA Europa Conference League da temporada 2026–27. Caso o campeão já tenha se classificado por sua posição no campeonato, a vaga é oferecida ao clube melhor colocado na Premier League que ainda não tenha classificação europeia.

Essa dinâmica torna o torneio especialmente interessante para os clubes de Premier League de meio de tabela, que veem na EFL Cup uma possibilidade real de acesso ao futebol internacional sem depender exclusivamente da liga.

Para clubes de divisões inferiores, a competição é um palco de visibilidade, pois enfrentar e, em alguns casos, superar equipes da Premier League pode render holofotes nacionais, receita de TV e premiações importantes.

Impacto financeiro e mídia

A EFL Cup tem recebido atenção crescente dos patrocinadores, com contratos robustos, e oferece prêmios financeiros representativos. A exposição televisiva — incluindo transmissão nas principais redes de esportes — amplifica o alcance da competição.

A final em Wembley é um evento de grande prestígio, com público recorde e cobertura midiática nacional. Os jogos das fases iniciais também atraem atenção local, especialmente quando clubes menores recebem equipes grandes em seus estádios.

Perspectivas para a temporada

Na temporada 2025–26, gigantes da Premier League como Manchester City, Liverpool, Arsenal, Chelsea e Manchester United devem ser favoritos, mas a tradição da EFL Cup favorece surpresas. Clubes do Championship e League One já demonstraram poder de competitividade, eliminando fortes ao longo da história do torneio.

A fase de mata-mata e possibilidade de rodadas no início da temporada permitem que os clubes organizem bem o elenco, dando chance a revelações ou jogadores jovens. Esse equilíbrio entre tradição, estratégia de elenco e ambição continental faz da EFL Cup uma competição singular no calendário inglês.