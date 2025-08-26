Newcastle recebe outro “não” por camisa 9 da Premier League
Magpies chegaram a oferecer mais de R$ 350 milhões pelo atacante dos Wolves
Ainda em busca de um novo camisa 9, o Newcastle recebeu uma nova recusa por um atacante da Premier League. Dessa vez, o Wolverhampton declinou a uma oferta de 50 milhões de libras (R$ 366 milhões na cotação atual) dos Magpies por Jorgen Strand Larsen, segundo a "BBC Sport". Porém, a negociação não foi dada como encerrada e uma nova investida pode ocorrer nos próximos dias.
O Newcastle está no mercado em busca de um centroavante desde que Callum Wilson deixou o clube, em junho, quando seu contrato expirou. Além disso, os Magpies estão lidando com a complexa situação de Alexander Isak, que está treinando separado dos companheiros de equipe após deixar claro seu desejo de se juntar ao Liverpool. Porém, a expectativa interna é que os Reds não conseguirão atender às demandas pedidas até o fim da janela de transferências, na próxima segunda-feira (01/09).
Antes da investida por Strand Larsen, o Newcastle realizou propostas por Yoane Wissa, do Brentford, Benjamin Sesko, agora no Manchester United, e Hugo Ekitike, que fechou com o Liverpool. Dessa forma, o atacante norueguês é o quarto nome que os Magpies abordam seriamente para vestir a camisa 9. Por isso, os últimos dias do mercado de transferências inglês deverão ser agitados para Eddie Howe e companhia, já que pretendem contratar o centroavante do Wolverhampton.
Números de Strand Larsen na última temporada
Em sua primeira temporada na Premier League, ao ser negociado pelo Celta de Vigo em junho de 2024, Jorgen Strand Larsen surpreendeu e alcançou bons números para o contexto do Wolverhampton, que brigou contra o rebaixamento em boa parte da última Premier League. O norueguês marcou 14 gols em 35 partidas no Campeonato Inglês e vem sendo elogiado pelo treinador Vitor Pereira recorrentemente. O desempenho explica o desejo do Newcastle pelo atacante.
