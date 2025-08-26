menu hamburguer
Newcastle recebe outro “não” por camisa 9 da Premier League

Magpies chegaram a oferecer mais de R$ 350 milhões pelo atacante dos Wolves

Eddie Howe pelo Newcastle
imagem cameraEddie Howe busca um atacante para o Newcastle (Foto: Reprodução/Newcastle)
Gabriel Mota
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 26/08/2025
18:11
Ainda em busca de um novo camisa 9, o Newcastle recebeu uma nova recusa por um atacante da Premier League. Dessa vez, o Wolverhampton declinou a uma oferta de 50 milhões de libras (R$ 366 milhões na cotação atual) dos Magpies por Jorgen Strand Larsen, segundo a "BBC Sport". Porém, a negociação não foi dada como encerrada e uma nova investida pode ocorrer nos próximos dias.

O Newcastle está no mercado em busca de um centroavante desde que Callum Wilson deixou o clube, em junho, quando seu contrato expirou. Além disso, os Magpies estão lidando com a complexa situação de Alexander Isak, que está treinando separado dos companheiros de equipe após deixar claro seu desejo de se juntar ao Liverpool. Porém, a expectativa interna é que os Reds não conseguirão atender às demandas pedidas até o fim da janela de transferências, na próxima segunda-feira (01/09).

Antes da investida por Strand Larsen, o Newcastle realizou propostas por Yoane Wissa, do Brentford, Benjamin Sesko, agora no Manchester United, e Hugo Ekitike, que fechou com o Liverpool. Dessa forma, o atacante norueguês é o quarto nome que os Magpies abordam seriamente para vestir a camisa 9. Por isso, os últimos dias do mercado de transferências inglês deverão ser agitados para Eddie Howe e companhia, já que pretendem contratar o centroavante do Wolverhampton.

Strand Larsen comemora gol pelo Wolverhampton na Premier League (Foto: Reprodução/Wolverhampton)

Números de Strand Larsen na última temporada

Em sua primeira temporada na Premier League, ao ser negociado pelo Celta de Vigo em junho de 2024, Jorgen Strand Larsen surpreendeu e alcançou bons números para o contexto do Wolverhampton, que brigou contra o rebaixamento em boa parte da última Premier League. O norueguês marcou 14 gols em 35 partidas no Campeonato Inglês e vem sendo elogiado pelo treinador Vitor Pereira recorrentemente. O desempenho explica o desejo do Newcastle pelo atacante.

