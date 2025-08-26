menu hamburguer
Time de David Luiz marca no fim e se classifica à Champions League

Em outro duelo, o Kairat eliminou o Celtic e garantiu vaga inédita na Champions

O Pafos eliminou o Estrela Vermelha e se classificou à Champions League (Foto: Divulgação/Pafos)
joaopedro-aspect-ratio-1024-1024
João Pedro Rodrigues
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 26/08/2025
18:13
Atualizado há 2 minutos
  • Matéria
  • Mais Notícias

Três duelos da fase de playoffs eliminatória da Champions League definiram os primeiros classificados para a fase de liga, nesta terça-feira (26). Parte dos compromissos tiveram os resultados definidos na tarde de hoje, enquanto mais da metade terá a decisão acontecendo na quarta-feira (27).

➡️ Astro pode fazer ‘greve’ caso não se transfira para Liverpool

Os eliminados descem irá à fase de liga Europa League, enquanto os qualificados se garantem na fase de liga da Champions League, que terá início em meados de setembro.

🏆 Confira os resultados de hoje na Champions

Kairat-CAZ 0 (3) x (2) 0 Celtic-ESC
Pafos-CHP 1 x 1 Estrela Vermelha-SER
⚽ Sturm Graz-AUS 2 x 1 Bodo/Glimt-NOR

O Pafos, time que recém-contratou o zagueiro brasileiro David Luiz, que rescindiu com o Fortaleza, se classificou a fase de liga da Champions League pela primeira vez na história com gol nos últimos minutos. Após vencer a ida, fora de casa, por 2 a 1, o time do Chipre saiu atrás no placar com gol de Mirko Ivanic na metade da segunda etapa. Porém, aos 44 minutos, em cobrança de falta, o brasileiro Jajá fez um belo gol para garantir a equipe cipriota na maior competição europeia de futebol.

Outra equipe que chegou pela primeira vez na fase de liga da Champions League foi o Kairat, do Cazaquistão. Após empatar por 0 a 0 nas duas partidas contra o Celtic, a equipe cazaque garantiu a classificação nos pênaltis, com o goleiro Anarbekov defendendo três cobranças.

O Kairat bateu o Celtic nos pênaltis e se classificou à Champions League (Foto: Divulgação/Kairat)
Conheça o Pafos ⚽

Fundado em 2014, o Pafos FC é o fruto da união de dois clubes locais, a fim de formar uma equipe mais competitiva no cenário local. Dez anos depois, o clube atingiu um marco histórico ao qualificar-se para a Conference League, a primeira participação da entidade em torneios continentais. O sucesso não se restringiu ao cenário europeu: o clube manteve-se competitivo e conseguiu seu primeiro no Campeonato Cipriota em 2024/25, garantindo uma vaga na Champions League pela primeira vez em sua história.

Para alcançar patamares mais elevados, a instituição contou com a contribuição de diversos profissionais estrangeiros, entre eles muitos brasileiros. O principal destaque é o atacante Jairo, que atuou pelo Pafos entre 2021 e 2025. Ao todo, foram 163 partidas, 59 gols e 47 assistências. Sua trajetória está diretamente ligada aos maiores êxitos do clube.

jairo pafos
Jairo, brasileiro ídolo do Pafos, do Chipre (Foto: Divulgação/Pafos)

📆 Jogos de quarta-feira (27) na Champions League

⚽ Qarabag (AZR) (3) x (1) Ferencváros (HUN) - 13h45
⚽ Club Brugge (BEL) (3) x (1) Rangers (CAZ) - 16h
⚽ Benfica (POR) (0) x (0) Fenerbahçe (TUR) - 16h
⚽ Copenhague (DIN) (1) x (1) Basel (SUÍ) - 16h

A decisão da 71ª edição da Champions League está prevista para acontecer no dia 30 de maio de 2026, um sábado. O palco escolhido pela Uefa para receber a grande final europeia é a Puskás Arena, localizada em Budapeste, na Hungria.

