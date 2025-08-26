Ex-Barcelona sobre Yamal: ‘Ele tem um toque de arrogância’

Campeão mundial pela França e com passagens por Barcelona, Arsenal e Chelsea, Emmanuel Petit foi assunto na imprensa internacional por suas declarações contundentes. O ex-jogador deu entrevista ao jornal "Diario AS" e falou sobre Yamal, afirmando que, apesar de bom, o atacante tem um tom de arrogância, o que fica explícito na maneira como administra suas redes sociais.

Emmanuel Petit comparou o jovem jogador a Messi, afirmando que ambos são gênios. Para o campeão do mundo, Lamine Yamal é como se fosse o argentino atuando pelo lado direito do campo, dizendo que, assim como o ex-Barcelona, o espanhol também gera perigo a cada toque.

– Ele me lembra o Messi na ponta direita. Toda vez que toca na bola, você percebe que ele gera perigo. Atrai dois ou três adversários, o que abre espaços para os companheiros. É por isso que o Barça é tão perigoso – elogiou.

Lamine Yamal comemora gol pelo Barcelona (Foto: Jaime Reina/AFP)

O francês acrescentou que o jogador tem nível para conquistar a Bola de Ouro. Entretanto, Yamal precisa tomar cuidado com sua comunicação para que não seja percebido como arrogante. Petit afirma que o espanhol já transmite esse tom, mas que isso não precisa se aprofundar.

– Yamal precisa ter cuidado com sua comunicação e com a gestão de suas redes sociais. Às vezes, percebe-se que ele tem um toque de arrogância. Desde que ele responda em campo, isso não seria problema. Outros jogadores já foram arrogantes, mas davam respaldo com seu jogo. O problema aparece quando os resultados não acompanham. No momento tudo vai bem, mas quando chegarem os momentos ruins haverá muitos esperando para derrubá-lo. É aí que veremos como ele reage – completou o ex-jogador.

Além de Yamal, Petit também comentou sobre Mbappé

Ao ser questionado sobre a transferência de Mbappé ao Real Madrid, Petit foi direto: o francês deixou o PSG com a ambição de conquistar a Champions League e a Bola de Ouro, mas a pressão em torno dele é cada vez maior.

– Ele sabe que precisa fazer algo maior do que no ano passado. Foi para o Madrid com um objetivo: ganhar a Champions e a Bola de Ouro. E o PSG a ganhou no lugar dele. As expectativas são altíssimas, e esta ainda é a temporada antes da Copa do Mundo. A pressão será enorme, tanto no Madrid quanto na seleção francesa – destacou.

– Todos no PSG diziam que, desde que ele saiu, finalmente tinham um verdadeiro time, com alma. Não havia jogadores egoístas em campo. Parece que fizeram bem em fechar a porta para Kylian, que, aliás, queria mesmo ir para o Madrid – completou Emmanuel Petit.

Mesmo elogiando os números de Mbappé, o francês lembrou que o Real vive um momento de transição, sem Kroos e com Modric em declínio, além de enfrentar várias lesões. Ainda assim, ressaltou que a maior dificuldade pode estar na convivência com outras estrelas.

