Torcedores do Flamengo mandam recado para Filipe Luís: 'Nunca mais'

O treinador Filipe Luís recebeu um recado da torcida do Flamengo após a vitória sobre o Racing, nesta quarta-feira (22), no Maracanã, pela semifinal da Libertadores. Os torcedores do clube carioca comemoraram o fato de o técnico ter começado a partida com o meia Carrascal, autor do gol da vitória rubro-negra.

O colombiano vinha de uma sequência de jogos no banco de reservas. Contratado para substituir Arrascaeta, o recente reforço mostrou serviço para o treinador nesta quarta. Após colecionar boas aparições saindo do banco de reservas, Filipe Luís optou por iniciar a partida contra o Racing com Carrascal ao lado de Arrascaeta.

O resultado foi imediato. O Flamengo dominou as ações em campo, foi a equipe que mais criou chances de gols, tendo um destaque para a atuação de Carrascal, que foi eleito o melhor em campo. Nas redes sociais, torcedores do clube carioca agradeceram a decisão de Filipe Luís. Veja repercussão abaixo:

Como foi Flamengo x Racing?

Texto por: Lucas Bayer

O Flamengo foi quem esteve perto de abrir o placar no primeiro tempo. A primeira grande chance de gol foi aos 16 minutos. Em triangulação entre Alex Sandro, Carrascal e Arrascaeta, o colombiano finalizou com força na meta adversária, mas parou no goleiro. Foi pelo lado esquerdo, aliás, que o time Filipe Luís buscou grande parte das jogadas. Já nos acréscimos, Carrascal bagunçou a defesa argentina e cruzou. Pedro, com malabarismo, mandou a bola no gol, mas Cambeses espalmou para fora.

O Racing, que se fechou atrás com uma linha de cinco defensores, também saiu para o jogo. A única ameaça de gol foi aos 33', quando Solari, em sobra de escanteio, chutou cruzado, obrigando Rossi a fazer uma grande defesa.

O Flamengo voltou do intervalo ditando o ritmo de jogo. Arrascaeta, no lado esquerdo do campo, chutou cruzado, de fora da área, obrigando o goleiro da Racing a fazer uma defesaça. Apesar das chegadas ao campo adversário, faltou ao time mandante um pouco de capricho para inaugurar o marcar.

Buscando dar mais dinâmica ao ataque, Filipe Luís colocou Plata, Samuel Lino e Bruno Henrique em campo. Lino, poucos minutos após entrar na partida, teve uma chance clara de gol. Mas, assim como seus companheiros, parou em Cambeses, que foi ao chão em seguida.

O Flamengo, com paciência, buscou trabalhar bem a bola, girando de um lado o outro. Foi assim que Pulgar, em um passe com muita categoria, encontrou Samuel Lino. O atacante mandou a bola para o fundo da rede. O árbitro, no entanto, com o auxílio do VAR, anulou por impedimento. O gol saiu aos 40', com Carrascal. O colombiano, em rebote de chute de Bruno Henrique, garantiu a vitória no Maracanã.