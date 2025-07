Olheiro Lance!: cinco destinos para Endrick visando a Copa do Mundo

Endrick vive um momento delicado no Real Madrid. Com uma lesão na coxa, o jogador perdeu a disputa do Mundial de Clubes e viu de casa o centroavante Gonzalo García surgir da base e brilhar com quatro gols e uma assistência na competição. Distante da titularidade, o jogador não tem o desejo de sair, mas uma baixa minutagem pode o prejudicar em uma corrida por uma vaga na Copa do Mundo, que acontece ao final da temporada europeia.

Aos 19 anos, o brasileiro está longe de ser um fracasso no Real Madrid - pelo contrário. O problema para o atacante é a forte concorrência no setor de ataque (Vini Jr, Rodrygo, Mbappé e, agora, Gonzalo García). Diante deste cenário, o Olheiro Lance! lista cinco destinos para Endrick ganhar minutagem para a Copa do Mundo.

Real Betis

O Real Betis foi o clube pelo qual Antony recuperou seu utebol depois de dois anos no Manchester United, voltando, inclusive, para a lista de convocação para a Seleção Brasileira com Carlo Ancelotti. Após perder a última final da Conference League para o Chelsea, o Bétis jogará a próxima Europa League via classificação do Campeonato Espanhol.

Com o recém sucesso de brasileiros no elenco, como Antony, Johnny Cardoso (naturalizado pelos Estados Unidos) e Natan, Endrick pode repetir o sucesso tanto em La Liga quanto na competição europeia para carimbar uma vaga na Copa. Recentemente, o Betis contratou Cucho Hernández, mas o brasileiro tem totais condições de assumir a titularidade.

Tottenham

Campeão da última edição da Europa League, o Tottenham irá disputar a próxima edição da Champions League - o palco perfeito para Endrick se destacar. Pelo Real Madrid, o brasileiro já fez um gol na competição e tem tudo para construir uma bonita trajetória se tiver espaço para jogar.

Atualmente, o Tottenham conta com Solanke como centroavante, que fez 16 gols na última temporada. Com Son possivelmente de saída, Endrick pode formar um trio de ataque com Richarlison e o inglês, ou mesmo tomar a posição de Solanke.

Manchester United

A opção mais arriscada da lista. O Manchester United tem sido um cemitério de grandes talentos nas últimas temporadas, com poucos jogadores chegando com expectativa alta e correspondendo. Antony foi um desses casos, tendo custado 95 milhões de euros e estando encostado por Rúben Amorim.

Contudo, o Manchester United não tem um centroavante unânime. Nesta janela, trouxe Matheus Cunha, que pode jogar tanto de 9 quanto de 10. Sem uma competição europeia para disputar, Endrick poderia fazer dupla de ataque com o brasileiro e mudar a sina dos Red Devils na Premier League.

Sporting

À procura de um centroavante após o acerto de Gyokeres com o Arsenal, o Sporting pode ser o destino ideal para Endrick pensando em minutagem de qualidade até a Copa do Mundo. O time treinado por Rui Borges foi campeão do último Campeonato Português e tem um bom time para a disputa da próxima Champons League.

O time português, apesar de estar em uma liga inferior às demais, pode ser importante para dar confiança a Endrick nos próximos meses.

Palmeiras

Endrick comemora gol pelo Palmeiras (Foto: Fabio Menotti/Palmeiras)

O bom filho à casa torna. Endrick foi revelado pelas categorias de base do Palmeiras e fez história no alviverde ao vencer o Brasileirão de 2023 colocando o campeonato debaixo do braço. O clube brasileiro é, talvez, o mais improvável da lista. No momento, entende-se que Endrick quer permanecer no Real Madrid para brigar por espaço, mas uma volta ao Palmeiras o levaria de volta à zona de conforto.

No momento, o Palmeiras conta com Vitor Roque no comando de ataque, e o atlto investimento deve afastar a diretoria do clube no cria da base.

