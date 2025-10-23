Nesta quinta-feira (23), a Conference League teve sua 2ª rodada disputada, com 18 partidas programadas ao longo do dia – embora uma delas não tenha sido concluída por causa das condições climáticas. Os jogos foram divididos em dois horários: às 13h45 e às 16h (de Brasília). Confira os destaques da rodada.

O grande destaque do dia foi a goleada do AEK Atenas, da Grécia, sobre o Aberdeen, da Escócia. O time grego venceu por 6 a 0, no placar mais elástico da rodada e um dos mais impressionantes da competição até agora.

Entre os demais confrontos, houve vitórias expressivas, mas nenhuma tão dominante quanto a do AEK. O Samsunspor, da Turquia, superou o Celje, da Eslovênia, por 3 a 0, enquanto a Fiorentina, da Itália, também venceu pelo mesmo placar o Rapid Viena, da Áustria, confirmando o favoritismo.

A rodada, no entanto, foi marcada por tropeços de equipes apontadas como favoritas. O Rayo Vallecano, da Espanha, evitou a derrota no último lance contra o Häcken, da Suécia, empatando em 2 a 2 nos acréscimos. Já o Crystal Palace, da Inglaterra, acabou surpreendido: perdeu em casa para o AEK Larnaca, do Chipre, por 1 a 0, frustrando sua torcida.

AEK Larnaca, do Chipre, comemorando a vitória contra o Crystal Palace pela Conference League (Foto: Reprodução/X)

Outro resultado inesperado foi a derrota do Shakhtar Donetsk, da Ucrânia. Mesmo atuando em casa, o time não conseguiu segurar o Legia Varsóvia, da Polônia. O ex-santista Luca Meirelles empatou o jogo no segundo tempo, mas os visitantes marcaram nos acréscimos e venceram por 2 a 1.

Entre os duelos interrompidos, o destaque foi Rijeka x Sparta Praga. O jogo, disputado na Croácia, começou, mas precisou ser suspenso por causa da forte chuva que alagou o gramado. A partida será remarcada pela Uefa

Confira os resultados da 3ª rodada da Conference League 🟢

- AEK Atenas 6x0 Aberdenn

- AZ 1x0 Slovan Bratislava

- Häcken 2x2 Rayo Vallecano

- Breidablik 0x0 KuPS

- Drita 1x1 Omonia

- Shkëndija 1x0 Shelbourne

- Strasbourg 1x1 Jagiellonia

- Rapid 0x3 Fiorentina

- Shakhtar Donetsk 1x2 Legia Varsóvia

- Mainz 05 1x0 Zrinjski

- Crystal Palace 0x1 AEK Larnaca

- Rijeka 0x0 Sparta Praga (jogo suspenso)

- Lincoln Rl 2x1 Lech

- Sigma Olomoouc 1x1 Raków

- Samsunspor 3x0 Dynamo Kiev

- Shamrock Rovers 0x2 Celje

- U. Craiova 1x1 Noah

- Hamrun S. 0x1 Lausanne

