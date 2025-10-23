Equilíbrio e brilho de ex-Botafogo marcam o dia de Europa League; veja como foi
Igor Jesus marcou um dos gols da vitória do Nottingham Forest
Nesta quinta-feira (23), a Europa League viveu sua terceira rodada com 18 partidas disputadas ao longo do dia. Os confrontos foram divididos em dois horários – às 13h45 e às 16h (de Brasília) – e o que não faltou foi tensão e equilíbrio em campo.
Os 36 clubes que entraram em campo protagonizaram duelos bastante parelhos. Alguns se destacaram pela intensidade, outros pelo ritmo mais morno, e houve também os de resultado protocolar. Apesar da variedade de estilos, uma tendência chamou atenção: nenhum jogo terminou em goleada.
O confronto entre PAOK, da Grécia, e Lille, da França, foi o mais movimentado da rodada. Em um duelo repleto de reviravoltas, os gregos venceram por 4 a 3 fora de casa, mesmo sem dominar o jogo.
Outro destaque foi o duelo entre Ferencváros, da Hungria, e RB Salzburg, da Áustria. Os húngaros venceram por 3 a 2, de virada, após marcarem três gols em apenas oito minutos. Os austríacos ainda reagiram no fim, mas não evitaram a derrota.
Já o Young Boys, da Suíça, também viveu momentos de tensão diante do Ludogorets, da Bulgária. O time suíço virou o jogo na segunda etapa e, mesmo sofrendo um gol nos acréscimos, venceu por 3 a 2 diante de sua torcida.
Entre os resultados mais tranquilos do dia, o Brann, da Noruega, goleou o Rangers, da Escócia, por 3 a 0, mesmo placar da vitória do Midtjylland, da Dinamarca, sobre o Maccabi Tel-Aviv, de Israel.
O grande destaque da rodada, porém, foi o duelo entre Nottingham Forest e Porto. As duas equipes chegaram como candidatas ao título, mas os ingleses levaram a melhor. Com gol e boa atuação de Igor Jesus, ex-Botafogo, o Forest venceu por 2 a 0 e manteve os 100% de aproveitamento na competição. O atacante chegou a três gols em três partidas. As demais partidas mantiveram o padrão de equilíbrio, com resultados apertados e poucos gols.
Confira os resultados da 3ª rodada da Europa League 🟠
- FCSB 1x2 Bologna
- Fenerbahçe 1x0 Stuttgart
- GA Eagles 2x1 Aston Villa
- KA Genk 0x0 Real Betis
- Lyon 2x0 Basel
- RB Salzburg 2x3 Ferecváros
- Brann 3x0 Rangers
- Braga 2x0 Estrela Vermelha
- Celta de Vigo 2x1 OG Nice
- Celtic 2x1 Sturm Graz
- Feyenoord 3x1 Panathinaikos
- Lille 3x4 PAOK
- Maccabi Tel-Aviv 0x2 Midtjylland
- Malmö 1x1 Dinamo
- Nottingham Forest 2x0 Porto
- Roma 1x2 Viktoria Plzen
- Freiburg 2x0 Utrecht
- Young Boys 3x2 Ludogorets
📲De olho no Lance! e no Futebol Internacional.
