Nesta quinta-feira (23), a Europa League viveu sua terceira rodada com 18 partidas disputadas ao longo do dia. Os confrontos foram divididos em dois horários – às 13h45 e às 16h (de Brasília) – e o que não faltou foi tensão e equilíbrio em campo.

Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp.

Os 36 clubes que entraram em campo protagonizaram duelos bastante parelhos. Alguns se destacaram pela intensidade, outros pelo ritmo mais morno, e houve também os de resultado protocolar. Apesar da variedade de estilos, uma tendência chamou atenção: nenhum jogo terminou em goleada.

O confronto entre PAOK, da Grécia, e Lille, da França, foi o mais movimentado da rodada. Em um duelo repleto de reviravoltas, os gregos venceram por 4 a 3 fora de casa, mesmo sem dominar o jogo.

Outro destaque foi o duelo entre Ferencváros, da Hungria, e RB Salzburg, da Áustria. Os húngaros venceram por 3 a 2, de virada, após marcarem três gols em apenas oito minutos. Os austríacos ainda reagiram no fim, mas não evitaram a derrota.

Já o Young Boys, da Suíça, também viveu momentos de tensão diante do Ludogorets, da Bulgária. O time suíço virou o jogo na segunda etapa e, mesmo sofrendo um gol nos acréscimos, venceu por 3 a 2 diante de sua torcida.

Entre os resultados mais tranquilos do dia, o Brann, da Noruega, goleou o Rangers, da Escócia, por 3 a 0, mesmo placar da vitória do Midtjylland, da Dinamarca, sobre o Maccabi Tel-Aviv, de Israel.

O grande destaque da rodada, porém, foi o duelo entre Nottingham Forest e Porto. As duas equipes chegaram como candidatas ao título, mas os ingleses levaram a melhor. Com gol e boa atuação de Igor Jesus, ex-Botafogo, o Forest venceu por 2 a 0 e manteve os 100% de aproveitamento na competição. O atacante chegou a três gols em três partidas. As demais partidas mantiveram o padrão de equilíbrio, com resultados apertados e poucos gols.

Igor Jesus comemorando o gol marcado na vitória do Nottingham Forest sobre o Porto (Foto: Oli Scarff/AFP)

Confira os resultados da 3ª rodada da Europa League 🟠

- FCSB 1x2 Bologna

- Fenerbahçe 1x0 Stuttgart

- GA Eagles 2x1 Aston Villa

- KA Genk 0x0 Real Betis

- Lyon 2x0 Basel

- RB Salzburg 2x3 Ferecváros

- Brann 3x0 Rangers

- Braga 2x0 Estrela Vermelha

- Celta de Vigo 2x1 OG Nice

- Celtic 2x1 Sturm Graz

- Feyenoord 3x1 Panathinaikos

- Lille 3x4 PAOK

- Maccabi Tel-Aviv 0x2 Midtjylland

- Malmö 1x1 Dinamo

- Nottingham Forest 2x0 Porto

- Roma 1x2 Viktoria Plzen

- Freiburg 2x0 Utrecht

- Young Boys 3x2 Ludogorets

De olho no Lance! e no Futebol Internacional.