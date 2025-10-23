Europeus reagem a atuação de Wesley, ex-Flamengo: 'Definitivamente não é'

A Roma sofreu uma derrota preocupante nesta quinta-feira (23), em jogo que contou com a participação do lateral-direito Wesley, ex-Flamengo. O clube italiano foi derrotado, dentro de casa, pelo Plzen, da República Tcheca, pela Europa League.

continua após a publicidade

O confronto foi válido pela terceira rodada da competição, e a derrota por 2 a 1 deixou a Roma na 23° colocação, com apenas três pontos. O lateral Wesley, ex-Flamengo, foi titular e atuou durante os 90 minutos.

📲 Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas

Apesar da derrota da Roma, a atuação de Wesley, cria do Flamengo, foi bastante elogiada pelos europeus que assistiram à partida. Ele está na disputa para assumir a titularidade da lateral-direita na Seleção Brasileira de Carlo Ancelotti. Veja abaixo os comentários:

continua após a publicidade

Wesley, ex-Flamengo, comemora gol marcado pela Roma contra o Bologna, pelo Campeonato Italiano (Foto: Tiziana Fabi/AFP)

Veja comentários europeus sobre a atuação de Wesley, ex-Flamengo

Tradução sobre o ex-Flamengo: Apesar de suas imprecisões, Wesley está sempre disponível e pontual. Ele tem um atletismo realmente impressionante. Acho que com muito trabalho, ele pode se tornar o ponta que Gasperini deseja. Ele definitivamente não é o brasileiro preguiçoso e indolente que sente saudades de casa.

Tradução sobre o ex-Flamengo: Grande jogo de Wesley e Bailey Não vou comentar o resto, esqueci que El Aynaoui estava jogando até o chute que ele levou nos acréscimos.

continua após a publicidade

Tradução sobre o ex-Flamengo: Fim do jogo. Comentário técnico: Uma partida que não merecíamos perder, mas perdemos. Wesley muito bem.

Tradução sobre o brasileiro: Wesley foi o melhor em campo, talvez 25 milhões seja muito, mas talvez ele seja a única compra decente. 23,5 milhões por El Aynaoui me dá vontade de chorar.

Tradução sobre o ex-Flamengo: Wesley é um jogador sério e deveríamos parar de humilhá-lo com experimentos táticos imaginativos.

Atuação do brasileiro

Apesar da derrota inesperada da Roma na Europa League, o brasileiro Wesley, cria do Flamengo, foi muito elogiado nas redes sociais. Lateral-direito de origem, o jogador foi improvisado na esquerda, mas conseguiu se sair bem no desafio.

➡️Mauro Cezar analisa polêmica em Flamengo x Racing: 'Querem criar narrativas'

Titular e presente em campo durante os 90 minutos, o brasileiro só ficou abaixo de Dybala, que marcou o gol da Roma. Além de um chute no gol, ele deu três passes decisivos, sofreu cinco faltas, teve quatro desarmes e cinco recuperações de bola no total.