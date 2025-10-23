Ex-Paysandu se torna destaque em liga da Europa; veja

Muitos atletas brasileiros buscam espaço no futebol europeu, enfrentando barreiras culturais, táticas e linguísticas. Um deles é Leonardo Silva, revelado pelo Paysandu, que vem se destacando no MFK Snina, da Eslováquia. Nas últimas temporadas, o jogador se consolidou como peça importante do elenco e passou a ser visto como um dos nomes mais regulares da equipe.

Atuando como ponta e também como lateral, Leonardo tem chamado atenção pela versatilidade e pela condição física. O atleta deixou o Brasil ainda jovem para tentar a sorte na Europa e, após um período de adaptação, conseguiu se firmar no futebol eslovaco.

– Não é fácil. Abri mão de muita coisa para jogar na Eslováquia. Mas estou realizado. Com o tempo me adaptei no país, cresci taticamente e hoje vivo uma ótima fase – afirmou o jogador.

Leonardo Silva em ação pelo MFK Snina (Foto: Divulgação)

Com desempenho acima da média, o atleta passou a ser observado por equipes de divisões superiores e de outros países europeus. Apesar disso, Leonardo mantém o foco na atual equipe e evita projetar uma transferência no curto prazo.

– Fico feliz sempre de ter o trabalho reconhecido. Mas, no momento, penso em seguir realizando bons jogos e ajudando a equipe até a pausa europeia. A respeito do futuro, irei analisar com calma – completou o brasileiro.

Adaptação e evolução no futebol europeu

A boa sequência de atuações tem rendido ao brasileiro minutos constantes em campo e destaque na liga local. Ambidestro e com bom desempenho ofensivo, Leonardo se tornou um jogador polivalente, qualidade valorizada por clubes da região. Ele comentou sobre a importância de manter a regularidade no dia a dia do clube.

– Estou muito bem adaptado ao país, sempre fui bem tratado no dia a dia pelo clube e elenco, e graças a Deus tenho realizado mais uma boa temporada junto ao grupo – contou.

