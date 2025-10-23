Ex-Palmeiras comemora início de temporada em Liga Saudita
Clube tem bom início de campeonato e é o vice-líder da Liga Saudita
O Al-Taawoun vive um dos melhores começos de temporada de sua história recente. A equipe de Andrei Girotto ocupa a vice-liderança da Liga Saudita após conquistar cinco vitórias consecutivas, incluindo um expressivo 6 a 1 sobre o Al-Raed e o triunfo por 2 a 1 fora de casa diante do Al-Fayha. O bom momento reflete o equilíbrio defensivo e a consistência do time, liderado por Girotto, que chega à sua terceira temporada no futebol árabe.
A vitória sobre o Al-Fayha foi encaminhada ainda no primeiro tempo, com gols de Fulgini e Mahzari, enquanto os adversários apenas descontaram na etapa final com Smalling. Mesmo pressionado, o Al-Taawoun manteve a postura firme na defesa, resistindo ao volume de jogo dos donos da casa e confirmando a ótima fase.
Experiência e motivação no melhor momento da carreira
Com 500 jogos como profissional, o zagueiro brasileiro vive uma fase de maturidade e liderança dentro do elenco. Além da segurança defensiva, Girotto tem sido uma referência pela regularidade e pela forma como conduz o grupo em campo. O jogador destacou a sequência positiva e o significado pessoal desse momento.
– Estou muito feliz com essa grande sequência de vitórias que estamos vivendo nesse começo de campeonato. A temporada já começou de uma forma muito especial para mim. Alcancei a marca de 500 jogos como profissional logo na segunda rodada. Além disso, o gol que me revelou para o mundo do futebol completou 10 anos – afirmou o defensor.
Girotto ressaltou ainda o comprometimento do elenco e a ambição de buscar algo maior, mesmo diante de clubes com investimentos superiores.
– Venho para essa temporada mais leve, com vontade de entregar o meu melhor e dar continuidade a esse começo para, quem sabe, levantar um troféu no final do ano. Temos a noção que somos uma equipe com menos investimento, mas nada é impossível no futebol – completou o jogador.
O Al-Taawoun volta a campo na próxima segunda-feira (27), quando enfrenta o Al-Khaleej pelas oitavas de final da Copa do Rei, adversário que já superou por 1 a 0 na atual edição da liga.
