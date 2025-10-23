Exames de imagem confirmaram a lesão de Pedro e, na opinião do jornalista Arnaldo Ribeiro, trouxeram um "problemão" para o Flamengo. As dores que levaram o camisa 9 do Flamengo a ser substituído precocemente eram, na verdade, consequência de uma fratura óssea.

Isso porque, após o duelo contra o Racing na Libertadores, Bruno Henrique afirmou que não quer jogar como centroavante, como vinha sendo a preferência do técnico Filipe Luís desde o início da temporada. Se a lesão de Pedro o impossibilitar de entrar em campo, a posição de centroavante fica carente.

Pedro tem lesão confirmada e BH não quer ser "9"

Diante da equipe argentina no Maracanã, o camisa 27 saiu do banco de reservas e mais uma vez substituiu Pedro no ataque do Flamengo. O camisa 9 reclamava de dores no antebraço após levar um chute. Depois de sair do jogo, o atacante foi direto para o hospital.

— Não é minha posição, todo mundo sabe. Eu quero ajudar o grupo, mas em outra posição, que não seja de "9". A gente tem o melhor do Brasil, jogador de Seleção Brasileira, o Pedro, que está super bem. O Filipe entendeu que é o momento do Pedro. Então, desde o primeiro dia o Filipe veio falar comigo, e eu disse que estou ali para ajudar. Se eu jogar ou não, é particular dele. Eu entendo o que ele quer fazer e não estou aqui para atrapalhar — disparou BH.

Pulso do atacante Pedro na partida entre Flamengo e Racing (Foto: Reprodução)

