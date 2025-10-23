Três meses após grave lesão, astro do Bayern de Munique volta a treinar com o time
Jamal Musiala fez seu primeiro treinamento nos gramados após ficar afastado
O Bayern de Munique recebeu uma excelente notícia nesta quinta-feira (23): Jamal Musiala está de volta aos treinos. Três meses após a grave lesão sofrida no Mundial de Clubes, o jovem meia alemão retornou ao campo da base do clube em Munique e completou sua primeira sessão ao ar livre desde a cirurgia.
O camisa 10 realizou uma série de corridas contínuas e exercícios de coordenação sob supervisão do preparador físico Simon Martinello. Depois, trocou o calçado e fez mais voltas pelo gramado, encerrando o treino com leves toques na bola ao lado de Serge Gnabry, que também se recupera de um problema muscular.
Jogador volta após três meses de recuperação
A presença de Musiala em campo representa um avanço decisivo em sua recuperação. O jogador de 22 anos sofreu uma luxação no tornozelo e uma fratura na fíbula durante as quartas de final do Mundial de Clubes contra o PSG, em 5 de julho, após uma forte colisão com o goleiro Gianluigi Donnarumma.
Desde então, passou por cirurgia e seguiu um longo processo de reabilitação na academia, focado em fortalecer a articulação lesionada. O diretor esportivo Christoph Freund confirmou o progresso do meia, destacando que o Bayern adota cautela na última fase da recuperação.
– Ainda vai levar algum tempo, mas ele está no caminho certo. Já consegue colocar toda a carga no pé novamente e tudo está progredindo bem – afirmou Freund.
Musiala celebrou o retorno ao campo e disse que o momento marcou um novo capítulo em sua recuperação.
– Foi ótimo voltar ao campo. Senti meu pé muito bem, foi um passo muito importante. Algumas semanas atrás, dei meu primeiro passo, depois voltei a correr e agora pude estar de novo na grama – contou o meia.
O jovem ressaltou que o processo exige paciência e que o objetivo é voltar apenas quando estiver totalmente pronto.
– Quero estar 100% quando retornar, em um bom nível. Por isso estamos levando o nosso tempo. Primeiro é me acostumar a correr, depois recuperar a velocidade e, por fim, trabalhar com a bola: driblar, passar e chutar – completou.
Musiala não atua desde julho, mas o Bayern espera tê-lo de volta antes do fim do ano. O clube prefere evitar prazos públicos, embora a recuperação do camisa 10 esteja superando as expectativas médicas iniciais.
