Astro do Real Madrid marca após quatro meses e desabafa: 'Fazia tempo'
Bellingham fez o gol da vitória contra a Juventus na Champions League
O Real Madrid voltou a vencer na Champions League, e Jude Bellingham voltou a sorrir. Após quatro meses sem balançar as redes, o meio-campista inglês marcou o gol da vitória sobre a Juventus e desabafou em entrevista à "CBS Sports". O camisa 5 estava em recuperação após uma lesão no ombro e admitiu que o período sem gols o afetou.
Aos 57 minutos, Bellingham apareceu no lugar certo para aproveitar o rebote de um chute de Vini Jr que acertou a trave. A comemoração, com os braços abertos e o sorriso largo, foi o retrato do alívio. O jogador não marcava desde 22 de junho, na vitória sobre o Pachuca, pelo Mundial de Clubes. De lá pra cá, lidou com a recuperação física e uma readaptação ao estilo do novo técnico, Xabi Alonso.
Mesmo com o desempenho oscilante no início da temporada, o inglês voltou a ser decisivo. Sua atuação foi consistente, distribuindo passes e se movimentando entre as linhas da Juventus – e, enfim, coroada com um gol que reacendeu a confiança.
– Faz muito tempo que não marco. Sonhei com esse momento na Champions, em casa, com o apoio da torcida. É uma sensação incrível, ainda mais sendo meu primeiro jogo como titular na temporada. Estou muito feliz – declarou Bellingham à CBS, em conversa com Alessandro Del Piero.
Bellingham feliz no Bernabéu
A seca em competições europeias não era o único jejum do inglês. O camisa 5 também não marcava no Santiago Bernabéu desde 1º de abril, quando foi decisivo na semifinal da Copa do Rei. Desde então, acumulou atuações discretas e conviveu com críticas por não repetir o brilho do primeiro ano em Madrid.
Na entrevista, Bellingham reconheceu que sua adaptação foi mais difícil do que o esperado. O jogador explicou que a transição entre o trabalho de Carlo Ancelotti e o de Xabi Alonso exigiu ajustes táticos e mudança de funções dentro de campo.
– No primeiro ano, jogamos com várias formações diferentes sob o comando do Carlo. Ele gostava de adaptar o sistema ao jogo e aos jogadores. Agora, com Xabi, é uma abordagem diferente, com mais intensidade e controle. Acho que, olhando para trás, não foi um desastre. Fiz 15 gols, 14 assistências e vivi grandes momentos – avaliou.
Astro também falou sobre 'fracasso' na temporada passada
O inglês também foi autocrítico ao refletir sobre a última temporada. Admitiu que o Real Madrid teve altos e baixos e que parte da responsabilidade foi compartilhada entre todos.
– Eu também estive envolvido nisso, no fato de o time não ter jogado tão bem no ano passado. Tive bons momentos, mas não no nível que quero. Fiz uma cirurgia no ombro e agora tenho um novo treinador. Em clubes como este, é preciso aprender rápido e seguir evoluindo – comentou.
Apesar das dificuldades, Bellingham garantiu que o grupo recuperou a confiança. Para ele, a vitória sobre a Juventus simboliza a volta da mentalidade vencedora que caracterizou o Real Madrid nas grandes conquistas.
– Uma das diferenças entre o ano passado e o primeiro foi essa mentalidade. Mesmo quando não jogávamos bem, encontrávamos uma maneira de vencer. No ano passado, não. Hoje, criamos pouco, mas fomos sólidos. Agora precisamos usar isso como ponto de partida – concluiu o meia.
