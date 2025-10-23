Astro do Real Madrid marca após quatro meses e desabafa: 'Fazia tempo'

O Real Madrid voltou a vencer na Champions League, e Jude Bellingham voltou a sorrir. Após quatro meses sem balançar as redes, o meio-campista inglês marcou o gol da vitória sobre a Juventus e desabafou em entrevista à "CBS Sports". O camisa 5 estava em recuperação após uma lesão no ombro e admitiu que o período sem gols o afetou.

Aos 57 minutos, Bellingham apareceu no lugar certo para aproveitar o rebote de um chute de Vini Jr que acertou a trave. A comemoração, com os braços abertos e o sorriso largo, foi o retrato do alívio. O jogador não marcava desde 22 de junho, na vitória sobre o Pachuca, pelo Mundial de Clubes. De lá pra cá, lidou com a recuperação física e uma readaptação ao estilo do novo técnico, Xabi Alonso.

Mesmo com o desempenho oscilante no início da temporada, o inglês voltou a ser decisivo. Sua atuação foi consistente, distribuindo passes e se movimentando entre as linhas da Juventus – e, enfim, coroada com um gol que reacendeu a confiança.

– Faz muito tempo que não marco. Sonhei com esse momento na Champions, em casa, com o apoio da torcida. É uma sensação incrível, ainda mais sendo meu primeiro jogo como titular na temporada. Estou muito feliz – declarou Bellingham à CBS, em conversa com Alessandro Del Piero.

Bellingham feliz no Bernabéu

A seca em competições europeias não era o único jejum do inglês. O camisa 5 também não marcava no Santiago Bernabéu desde 1º de abril, quando foi decisivo na semifinal da Copa do Rei. Desde então, acumulou atuações discretas e conviveu com críticas por não repetir o brilho do primeiro ano em Madrid.

Na entrevista, Bellingham reconheceu que sua adaptação foi mais difícil do que o esperado. O jogador explicou que a transição entre o trabalho de Carlo Ancelotti e o de Xabi Alonso exigiu ajustes táticos e mudança de funções dentro de campo.

– No primeiro ano, jogamos com várias formações diferentes sob o comando do Carlo. Ele gostava de adaptar o sistema ao jogo e aos jogadores. Agora, com Xabi, é uma abordagem diferente, com mais intensidade e controle. Acho que, olhando para trás, não foi um desastre. Fiz 15 gols, 14 assistências e vivi grandes momentos – avaliou.

Astro também falou sobre 'fracasso' na temporada passada

O inglês também foi autocrítico ao refletir sobre a última temporada. Admitiu que o Real Madrid teve altos e baixos e que parte da responsabilidade foi compartilhada entre todos.

– Eu também estive envolvido nisso, no fato de o time não ter jogado tão bem no ano passado. Tive bons momentos, mas não no nível que quero. Fiz uma cirurgia no ombro e agora tenho um novo treinador. Em clubes como este, é preciso aprender rápido e seguir evoluindo – comentou.

Apesar das dificuldades, Bellingham garantiu que o grupo recuperou a confiança. Para ele, a vitória sobre a Juventus simboliza a volta da mentalidade vencedora que caracterizou o Real Madrid nas grandes conquistas.