O que mudou desde a última vitória do Brasil sobre o Uruguai?

Nesta terça-feira (19), o Brasil volta a campo diante do Uruguai, pela 12ª rodada das Eliminatórias para a Copa do Mundo de 2026. Em duelo na Arena Fonte Nova, os comandados de Dorival Júnior buscam subir na tabela e querem findar um jejum incômodo diante da Celeste.

Nos últimos dois jogos contra os uruguaios, a Seleção saiu de campo minada. No primeiro turno da competição, em 2023, derrota por 2 a 0 no Centenário de Montevidéu e lesão de Neymar, afastando o craque dos gramados por mais de um ano; já neste ano, pela Copa América, empate modorrento e sem gols, seguido de queda nos pênaltis e eliminação precoce.

Apesar do domínio como mandante, o triunfo no confronto não é conquistado há três anos. A última vitória sobre o Uruguai aconteceu no dia 14 de outubro de 2021, em goleada por 4 a 1 na Arena da Amazônia. De lá para cá, muita coisa mudou, e o Lance! detalha algumas das diferenças entre a noite vivida na região Norte do país e o embate de hoje.

Naquele dia, o Brasil, sob o comando de Tite, foi a campo com:

⚽ Ederson

⚽ Emerson Royal

⚽ Lucas Veríssimo

⚽ Thiago Silva

⚽ Alex Sandro

⚽ Fred

⚽ Fabinho

⚽ Raphinha

⚽ Neymar

⚽ Lucas Paquetá

⚽ Gabriel Jesus

🤔 O que mudou desde Brasil 4x1 Uruguai, em 2021?

Entre os 11 iniciais, apenas Ederson, Raphinha e Paquetá estão na convocação de Dorival; o meio-campista do West Ham deve iniciar o duelo no banco de reservas, enquanto os dois primeiros ganharão nova chance como titular.

Raphinha, inclusive, balançou as redes duas vezes na Arena da Amazônia. Neymar havia aberto o placar aos 10 minutos da primeira etapa; Luis Suárez, já aposentado do Uruguai, diminuiu o marcador, e o quarto gol da Seleção foi registrado por um atleta que parece querer voltar aos trilhos nacionais, mas não recebe uma oportunidade desde janeiro de 2022: Gabigol. O centroavante entrou na segunda etapa e, de cabeça, fez o quarto gol, naquela que seria sua penúltima atuação com a Amarelinha até o momento.

Gabigol comemora gol pelo Brasil contra o Uruguai nas Eliminatórias para a Copa do Mundo de 2022 (Foto: Lucas Figueiredo / CBF)

Everton Ribeiro, Antony, Edenílson e Douglas Luiz foram os outros quatro atletas a sair do banco de reservas, e nenhum deles foi chamado para esta Data Fifa. Porém, entre os sete que observaram os 90 minutos sem pisar dentro das quatro linhas, quatro devem iniciar como titulares na Fonte Nova.

Vini Jr, principal esperança de brilho do time atual; Gerson, ganhando cada vez mais espaço com Dorival; Danilo, que substituirá o lesionado Vanderson; e Marquinhos, titular absoluto no ciclo atual, começarão o duelo nesta terça. A provável escalação conta com:

⚽ Ederson

⚽ Danilo

⚽ Marquinhos

⚽ Gabriel Magalhães

⚽ Abner Vinícius

⚽ Bruno Guimarães

⚽ Gerson

⚽ Raphinha

⚽ Savinho

⚽ Vini Jr

⚽ Igor Jesus

A bola rola para Brasil e Uruguai às 21h45 (horário de Brasília) na Fonte Nova. Em caso de vitória, a Seleção ultrapassa a Celeste, e um tropeço da Colômbia contra o Equador eleva a equipe ao segundo lugar, ficando atrás apenas da líder Argentina.

