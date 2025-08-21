Veja os duelos e datas dos confrontos das quartas de final da Libertadores

Com os avanços de Palmeiras e River Plate, da Argentina, os duelos das quartas de final da Copa Libertadores estão oficialmente definidos.

A quinta-feira (21) trouxe uma grande decepção para o futebol brasileiro. O Botafogo, que havia vencido o jogo de ida, não resistiu à pressão da LDU e acabou derrotado por 2 a 0, em Quito. O time equatoriano é o único classificado fora do eixo Brasil-Argentina e agora terá pela frente o São Paulo, que garantiu a vaga ao superar o Atlético Nacional, da Colômbia, nos pênaltis, no MorumBis.

Outro clube brasileiro que deu adeus foi o Fortaleza. A equipe cearense caiu diante do Vélez Sarsfield, da Argentina, após derrota por 2 a 0. Os argentinos agora encaram o Racing, que despachou o Peñarol, do Uruguai.

Já o Flamengo, que eliminou o Internacional, enfrentará o Estudiantes, responsável por tirar o Cerro Porteño, do Paraguai. Como estão do mesmo lado da chave, o vencedor desse confronto cruza na semifinal com quem avançar entre Racing e Vélez.

O Palmeiras, por sua vez, administrou bem a vantagem conquistada no jogo de ida contra o Universitario, do Peru. Após golear fora de casa por 4 a 0, o Verdão empatou sem gols no Allianz Parque e confirmou presença nas quartas. O adversário será o River Plate, que precisou dos pênaltis para eliminar o Libertad, do Paraguai, depois de empate por 1 a 1 no Monumental de Núñez.

As quartas de final serão disputadas em setembro: os jogos de ida acontecerão entre os dias 16 e 18, enquanto as partidas de volta estão previstas para 23, 24 e 25. As semifinais serão em outubro, e a decisão, em jogo único, está marcada para o dia 29 de novembro, em Lima, no Peru.

Além do prestígio esportivo, a classificação também significa reforço no caixa. Cada clube garantiu mais US$ 1,7 milhão (cerca de R$ 9,6 milhões) pela vaga. Quem avançar à semifinal levará US$ 2,3 milhões (R$ 13 milhões), enquanto os finalistas asseguram no mínimo US$ 7 milhões (R$ 39,7 milhões). O grande campeão embolsará US$ 24 milhões (R$ 136 milhões), premiação recorde da competição.

Veja os confrontos definidos das quartas de final da Libertadores:

São Paulo x LDU

River Plate x Palmeiras

Velez x Racing

Estudiantes x Flamengo