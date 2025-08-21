UEFA x Conmebol: como as entidades lidam com a violência

A partida entre Independiente e Universidad do Chile, na última quarta-feira (20), protagonizou cenas fortes de pancadaria entre as duas torcidas. A partir disso, o jogo válido pelas quartas de final da Copa Sul-Americana precisou ser suspenso e a Conmebol ainda precisa tomar uma decisão em relação ao resultado e possíveis punições. Com isso, o Lance! compara a entidade com a UEFA na forma de lidar com a violência nos estádios.

Ao contrário do que ocorre na América do Sul, a UEFA impõe, via regulamentos de competições, punições severas aos clubes envolvidos em casos de violência nos estádios, como ocorreu em Avellaneda, na grande Buenos Aires. A ocorrência de casos como o episódio na Copa Sul-Americana poderia acarretar em punições como: multa, interdição do estádio, obrigatoriade de jogar as próximas partidas internacionais sem público por tempo a ser determinado pela UEFA e, em casos mais extremos, exclusão.

Torcedores do Independiente com barras de ferro para agredir fãs da Universidad de Chile em jogo da Sul-Americana (Foto: Alejandro Pagni/AFP)

Tragédia de Heysel mudou a perspectiva europeia

Para a UEFA, as autoridades nacionais e polícia só são responsáveis por incidentes ocorridos do lado de fora das praças esportivas. A regra foi implementada em 1985, logo após a tragédia de Heysel, na Bélgica. Na ocasião, 38 torcedores da Juventus foram mortos pelos do Liverpool e outros 600 ficaram feridos antes da final da Liga dos Campeões. Na época, a polícia belga foi responsabilizada por um planejamento falho na segurança durante o trajeto dos fãs até o estádio. O Liverpool foi punido com a exclusão das competições europeias por seis temporadas.

Punição recente ao Colo-Colo

No caso da Conmebol, em abril deste ano, torcedores do Colo-Colo invadiram o gramado durante partida contra o Fortaleza pela Libertadores e o jogo foi suspenso. Com uma gravidade consideravelmente menor se comparado ao caso de Avellaneda, além de ter um infrator claro - a torcida mandante -, o clube chileno foi considerado derrotado e teve a suspensão de seus fãs das partidas em casa da equipe.

Comunicado da Conmebol

Diante do ocorrido e da repercussão mundial das cenas de violência entre torcedores do Independiente e da Universidad de Chile, a Conmebol emitiu um comunicado oficial nesta quinta-feira (20) prometendo rigor nas tomadas de decisão a partir da apuração do caso:

- Em relação aos acontecimentos ocorridos ontem à noite durante o encontro entre Club Atlético Independiente e Universidade do Chile, pelas oitavas de final da CONMEBOL Sudamericana 2025, A Confederação expressa seu repúdio e condena firmemente os atos de violência registrados dentro e fora do estádio.

A CONMEBOL está em contato permanente com as autoridades de segurança e acompanha de perto a situação das pessoas afetadas. A instituição também agirá com a máxima firmeza, de acordo com o regulamento da Comissão Disciplinar.

No contexto da suspensão e do subsequente cancelamento da partida, a Confederação está coletando dados e processando informações que serão encaminhadas à Unidade Disciplinar para a aplicação das sanções correspondentes.

Finalmente, a Confederação reafirma seu compromisso com a erradicação da violência no futebol e insta todos os clubes participantes de suas competições, na qualidade de responsáveis pela segurança quando atuam como anfitriões, a adotarem as máximas medidas de prevenção e contorle, para garantir que fatos desta natureza não voltem a se repetir - finaliza a entidade.

