Nottingham Forest anuncia contratação de Douglas Luiz, ex-Vasco

O Nottingham Forest anunciou, nesta quinta-feira (21), a contratação do volante Douglas Luiz, em contrato válido até 2030. A equipe inglesa acertou a contratação do brasileiro junto à Juventus em operação avaliada em 30 milhões de euros (R$ 191,6 milhões na cotação atual). O vínculo, inicialmente, será por empréstimo, com obrigação da aquisição definitiva ao final de 2025/26.

- Estou muito feliz de estar aqui, é um grande clube e decidi vir para cá porque vejo a ambição que o clube tem. Estou muito animado para começar com o time e dar o meu melhor pela camisa e pela torcida - declarou o jogador.

Confirmada a contratação de Douglas pelo valor exigido pela equipe italiana, o Vasco tem direito a uma fatia de 2,25% do montante total da transferência (R$ 4,3 milhões), graças ao mecanismo de solidariedade da Fifa. O sistema garante que os clubes formadores de jogadores de futebol recebam uma parte do valor de futuras transferências.

A negociação foi conduzida internamente por Edu Gaspar, novo diretor de futebol do Forest. O dirigente brasileiro considera a contratação do compatriota uma prioridade e avalia a viabilidade financeira e esportiva do negócio. A boa relação entre Edu e o empresário Kia Joorabchian, representante de Douglas, facilitou as negociações.

Em janeiro, o Nottingham Forest não apresentou uma proposta oficial, mas já havia aberto contato com o agente do jogador para fechar a contratação de Douglas Luiz. O jogador é mais um brasileiro a reforçar os ingleses na temporada, além de Jair e Igor Jesus, dupla ex-Botafogo. Além deles, o time do técnico português Nuno Espírito Santo também tem a dupla de zaga Morato e Murillo.

Douglas Luiz é anunciado pelo Nottingham Forest (Foto: Reprodução)

Passagem de Douglas Luiz pela Premier League

Um dos pontos favoráveis a Douglas Luiz é o fato do meia já ter passado pela Premier League quando defendia o Aston Villa. O brasileiro conseguiu ter sucesso na equipe de Birmingham, em que atuou por cinco temporadas.

Em seu último ano no clube inglês, o brasileiro conseguiu os melhores números da carreira, tendo marcado 10 gols e contribuído com 10 assistências, e ajudou os Lions a retornarem ao âmbito europeu principal para disputar a Champions League.

