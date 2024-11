A seleção do Equador, que se prepara para enfrentar a Colômbia na terça-feira (19), fora de casa, recebeu uma visita especial. A mãe de Gonzalo Plata, jogador do Flamengo, visitou o hotel em que a delegação equatoriana está hospedada em Guayaquil e preparou uma comida especial para os atletas.

Mónica Jiménezes Quintero fez um "Encocado". Se trata de uma comida típica do Equador, que se assemelha a moqueca brasileira. O prato conta com peixes e frutos do mar ao molho de leite de coco.

Plata foi destaque no Equador na última partida

No último compromisso do Equador pela Data Fifa, Gonzalo Plata foi um dos destaques. Afinal, o atacante marcou dois gols na vitória por 4 a 0 diante da Bolívia.

Gonzalo Plata com a sua mãe no hotel da seleção equatoriana (Foto: Reprodução)

Sucesso de Plata no Flamengo

O equatoriano de 24 anos, que chegou ao clube no final de agosto, já caiu nas graças da torcida. Foi dele, aliás, o gol que sacramentou a conquista do título da Copa do Brasil, em Belo Horizonte, contra o Atlético-MG.