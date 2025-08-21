Universidad de Chile se pronuncia sobre confusão em duelo contra o Independiente: ‘Surra brutal’
La U condena agressões de torcedores argentinos na partida pela Sul-Americana
A Universidad de Chile divulgou nota na noite desta quinta-feira (21) sobre os episódios de violência ocorridos em Avellaneda, durante a partida contra o Independiente pelas oitavas de final da Copa Sul-Americana. O clube classificou o caso como uma “surra brutal e desumana” e afirmou que o foco está em prestar apoio aos torcedores, deixando as questões esportivas em segundo plano.
— A surra brutal e desumana sofrida por nossos torcedores na noite de 20 de agosto no estádio da Libertadores da América será lembrada como um dos capítulos mais violentos da história do futebol. Através de imagens amplamente divulgadas pela mídia e redes sociais, fica evidente a absoluta falta de proteção por parte do clube organizador e da polícia, que em nenhum momento garantiram a segurança de nossos torcedores e de nossa delegação — publicou a Universidad.
Mais cedo, o Independiente se manifestou, alegando que os torcedores chilenos iniciaram a confusão. O clube informou ainda que dirigentes viajaram ao Paraguai para prestar esclarecimentos à Conmebol. A entidade confirmou que está investigando o caso antes de anunciar possíveis sanções. Ambas as equipes correm risco de eliminação.
A briga aconteceu no jogo de volta das oitavas de final, na quarta-feira (20), em Avellaneda. A partida, que estava 1 a 1, foi suspensa no início do segundo tempo após confrontos nas arquibancadas. O episódio deixou 19 feridos e resultou em mais de 90 torcedores detidos.
Confira na íntegra a nota da Universidad de Chile
"A surra brutal e desumana sofrida por nossos torcedores na noite de 20 de agosto no estádio da Libertadores da América será lembrada como um dos capítulos mais violentos da história do futebol.
Após o cancelamento da partida pela CONMEBOL devido à falta de garantias da equipe organizadora e das autoridades locais, nosso clube se concentrou em entender a situação de nossos torcedores afetados.
Em meio a rumores de mortes e sem nenhuma informação oficial das autoridades, uma delegação liderada pelo presidente Michael Clark e pelo gerente geral Ignacio Asenjo visitou os três hospitais nas áreas de Avellaneda e Sarandí para onde nossos torcedores foram levados no início da manhã. Graças a isso, foi confirmado que, milagrosamente, não houve vítimas fatais.
O diretor José Ramón Correa viajou de Santiago na manhã de quinta-feira para prestar às vítimas o apoio jurídico que estamos prestando atualmente. Com o retorno da nossa delegação esportiva a Santiago, a equipe de dirigentes e executivos visitou novamente os hospitais Fiorito, Presidente Perón e Wilde, onde recebeu notícias animadoras. Dos 19 hospitalizados, 16 receberam alta, e o paciente, em risco de morte, foi transferido para a UTI graças a uma melhora significativa após cirurgia para correção de fratura no crânio.
Também verificamos a situação dos torcedores detidos na terceira e quarta delegacias de Avellaneda. Também agradecemos e apreciamos a enorme assistência prestada pelo Cônsul do Chile em Buenos Aires, Andrea Concha.
O Clube forneceu à imprensa todos os detalhes sobre as identidades dos torcedores detidos e feridos para que suas famílias e entes queridos tenham certeza, dada a escassez de informações oficiais.
Como nosso presidente afirmou em suas diversas declarações hoje, as questões esportivas ficam em segundo plano quando vidas humanas estão em jogo.
Quando as situações que afetam nossos torcedores forem resolvidas, as questões esportivas serão abordadas, e a U fará todo o possível para garantir que a justiça prevaleça, que os indivíduos violentos sejam punidos com todo o rigor da lei e que aqueles que não cumpriram seu dever de organizar adequadamente uma partida sejam punidos.
Na quinta-feira, ao meio-dia, houve uma reunião com o Embaixador José Antonio Viera-Gallo, a quem agradecemos por seus esforços e transmitimos a gratidão da U ao governo pelas medidas tomadas, incluindo a viagem do Ministro do Interior, Álvaro Elizalde, em nome de nossos torcedores.
Através de imagens amplamente divulgadas pela mídia e redes sociais, fica evidente a absoluta falta de proteção por parte do clube organizador e da polícia, que em nenhum momento garantiram a segurança de nossos torcedores e de nossa delegação.
A torcida do Independiente entrou sem impedimentos na área visitante, atacando os poucos torcedores azuis e brancos que ali permaneceram. Atos de extrema violência e desumanidade foram relatados, impossíveis de detalhar neste comunicado devido à sua brutalidade. Eles também quebraram as janelas do nosso ônibus e tentaram entrar no vestiário para agredir nossos jogadores. Nos impressiona o fato de que, diante das imagens brutais de violência que circularam em toda a mídia, há cerca de 100 torcedores chilenos presos e nenhum agressor do time da casa.
Como Clube, sempre condenamos a violência. Nossa preocupação neste momento continua sendo com todos os afetados, em ajudar a garantir que a justiça seja feita e em garantir que a barbárie de Avellaneda nunca mais se repita."
Independiente x Universidad de Chile: entenda o caso
O confronto entre Independiente e Universidad de Chile era válido pela volta das oitavas de final da Sul-Americana. Na ida, os chilenos haviam vencido por 1 a 0, e na Argentina, aumentaram a vantagem logo aos 11 minutos de jogo, com gol de Assadi. 16 minutos depois, Montiel recolocou os "Rojos" no confronto.
Minutos após o gol, uma confusão começou nas arquibancadas, com torcedores de La U incendiando objetos no setor visitante e arremessando cadeiras em direção à torcida adversária. Alguns argentinos chegaram a invadir o campo buscando segurança, enquanto outros cruzaram a grande que separava as torcidas para retaliar as ações dos visitantes. Houve também relatos de pedras e barras de ferro lançadas pelos chilenos contra os rivais. Em imagens compartilhadas nas redes sociais, hinchas da La U aparecem pulando da arquibancada para fugir das agressões dos "rojos".
O segundo tempo chegou a começar, mas a partida foi novamente paralisada após dois minutos, já que o clima continuava tenso nas arquibancadas. Após 20 minutos de espera, a arbitragem mandou os jogadores para os vestiários e também deixou o gramado. O sistema de som do estádio ordenou a saída imediata da torcida visitante. No entanto, uma parcela se recusou a seguir o comando e foi perseguida por torcedores do Independiente, que portavam barras de ferro.
