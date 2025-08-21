Barcelona sub-20 se prepara para duelo contra Flamengo, pela final do Mundial
Brasileiro Belletti comandou os treinamentos no CT do Fluminense
Nesta quinta-feira (21), o Barcelona, comandado pelo brasileiro Juliano Belletti, deu sequência à preparação para a final do Intercontinental Sub-20 contra o Flamengo. A equipe catalã treinou no CT Carlos Castilho, do Fluminense, visando a decisão marcada para sábado (23), no estádio do Maracanã.
Os jogadores chegaram por volta das 15h (de Brasília) e foram a campo às 16h. Em clima ameno, os atletas realizaram atividades de passe e movimentação, características do estilo ensinado em La Masia — consagrado no famoso tiki-taka de Pep Guardiola. Agora sob as orientações de Belletti, essa pode ser a principal arma do Barcelona Sub-20 diante do Flamengo.
Ex-lateral do próprio Barcelona e da Seleção Brasileira, Belletti assumiu o comando do time sub-20 em maio deste ano, após conquistar a tríplice coroa com o sub-19: Uefa Youth League, Copa do Rei e Campeonato Espanhol da categoria. Na última segunda-feira, ele divulgou a lista dos 23 atletas convocados para a disputa da competição.
O que é o Intercontinental? 🌎🏆
A final reúne os campeões dos dois principais torneios continentais de base do futebol mundial. O Barcelona garantiu sua vaga ao conquistar a Uefa Youth League 2024/25, enquanto o Flamengo chegou à decisão após vencer, pelo segundo ano consecutivo, a Libertadores Sub-20.
Atual detentor do título intercontinental, o clube carioca busca manter a honraria. Em 2024, os Garotos do Ninho superaram o Olympiacos, da Grécia, por 2 a 1, de virada, diante de mais de 30 mil torcedores no Maracanã. Na ocasião, Argyris Liatsikouras abriu o placar para os visitantes, mas Caio Garcia e Felipe Teresa marcaram para garantir a vitória rubro-negra no Templo do Futebol.
