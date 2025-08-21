Técnico do PSG, Luis Enrique manteve o litígio com Gianluigi Donnarumma em aberto. O comandante segue apontado como grande responsável pelo iminente adeus do italiano ao abrir as portas para sua saída ainda nesta janela de transferências.

continua após a publicidade

➡️ Donnarumma chega a acordo com novo clube; saiba mais

Em entrevista coletiva que antecede o confronto com o Angers, pela Ligue 1, o comandante foi questionado sobre o assunto e disse compreender as mensagens que julgaram sua decisão, mas optou por não entrar em detalhes sobre o motivo da escolha.

- Esse tipo de decisão é sempre difícil de tomar. E eu não tenho problemas em tomá-la, mas não quero comentar publicamente sobre nada relacionado aos jogadores do PSG. Não estou interessado nisso. Entendo as críticas e tudo o que está relacionado às decisões do clube ou às minhas decisões. Tenho que dizer que há tranquilidade de nossa parte, porque sabemos para qual direção queremos ir, e isso é o mais importante para mim - declarou o espanhol.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

🧤Luis Enrique encontrou reposição para Donnarumma

Antes mesmo de liberar Donnarumma para procurar um novo clube, Luis recomendou e conseguiu a contratação do goleiro Lucas Chevalier junto ao Lille. A transferência está avaliada em 40 milhões de euros (mais de R$ 250 milhões na cotação atual), por um vínculo de cinco temporadas.

continua após a publicidade

Em sua estreia, diante do Tottenham, pela Supercopa da Uefa, o goleiro chegou a falhar em um dos gols sofridos, o que gerou repercussão. Entretanto, o técnico rasgou elogios às características de seu contratado e disse acreditar também em uma postura de liderança.

- Em um time associativo como é o nosso, ele pode criar superioridade para nós. Ele pode tomar decisões corretas, com base na forma que os adversários fazem a pressão sobre nós. Com a bola, claro. Sem a bola, ele pode cobrir a defesa, ajudar no jogo aéreo, e claro, da maneira que sempre peço aos jogadores, liderança. Um goleiro é alguém que tem sempre que ver o campo inteiro e manter uma visão geral do que acontece em campo - analisou o comandante.

Técnico do PSG, Luis Enrique descartou futebol de Gianluigi Donnarumma (Foto: Patrícia de Melo Moreira/AFP)

Com Chevalier de titular e sem Donnarumma entre os relacionados, o PSG entra em campo nesta sexta-feira (22), diante do Angers, às 15h45 (de Brasília), no Parc des Princes, pela segunda rodada da Ligue 1. Na estreia, a equipe já havia superado o Nantes por 1 a 0, com gol solitário de Vitinha.

➡️ PSG x Angers: onde assistir ao vivo, horário e escalações do jogo pela Ligue 1

📲 De olho no Lance! e no Futebol Internacional. Todas as notícias, informações e acontecimentos em um só lugar.