Bayern de Munique x Leipzig: onde assistir, horário e escalações do jogo da Bundesliga

Nesta sexta-feira (22), Bayern de Munique e RB Leipzig se enfrentam na Allianz Arena, em Munique, pela abertura da Bundesliga 2025/26. O duelo está marcado para às 15h30 (horário de Brasília) e terá transmissão ao vivo de Sportv, Xsports, CazéTV (YouTube) e OneFootball.



O Bayern chega embalado pela conquista da Supercopa da Alemanha sobre o Stuttgart, vencida por 2 a 1, e busca iniciar mais uma temporada mantendo sua hegemonia nacional. Atual campeão e dono de 12 títulos nas últimas 13 edições da Bundesliga, o time contará com os reforços Jonathan Tah e Luis Díaz, que são as novidades. Entretanto, Kompany também precisa lidar com baixas importantes, como Musiala, Alphonso Davies e Ito. Harry Kane, artilheiro da temporada passada, segue como a grande referência ofensiva.



Ficha Técnica BAY LEI 1ª Rodada Bundesliga Data e Hora sexta-feira, 22 de agosto, às 15h30 (de Brasília) Local Allianz Arena, em Munique (ALE) Árbitro Florian Badstübner Onde assistir DAZN

Do outro lado, o RB Leipzig tenta se reerguer após uma campanha ruim em 2024/25, quando terminou em sétimo lugar e ficou fora das competições europeias. Sob o comando do novo técnico Ole Werner, os Touros Vermelhos contam com o artilheiro Loïs Openda e a habilidade de Xavi Simons para tentar surpreender o campeão já na estreia. A equipe também se reforçou com o brasileiro Rômulo, vindo do futebol turco, mas terá alguns desfalques importantes, como Henrichs e Gomis.

Confira as informações da partida entre Bayern de Munique e RB Leipzig pela Bundesliga (onde assistir, horário, escalações e local):

✅ FICHA TÉCNICA

BAYERN DE MUNIQUE X RB LEIPZIG

1ª RODADA – BUNDESLIGA 2025/26

📆 Data e horário: sexta-feira, 22 de agosto, às 15h30 (de Brasília)

📍 Local: Allianz Arena, em Munique (ALE)

📺 Onde assistir: Sportv, Xsports, CazéTV (YouTube) e OneFootball

⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

Bayern de Munique (Técnico: Vincent Kompany)

Neuer; Laimer, Upamecano, Jonathan Tah e Stanisic; Kimmich, Goretzka e Olise; Gnabry, Luis Díaz e Harry Kane

RB Leipzig (Técnico: Ole Werner)

Vandevoordt; Baku, Orbán, Lukeba e Raum; Schlager, Seiwald e Xavi Simons; Diomande, Nusa e Openda.

Bayern de Munique x Leipzig pelo Campeonato Alemão (Arte: Lance!)

