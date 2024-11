Nome de jogador da Seleção Brasileira entra para lista de mais populares em 2024

Milhares de pais espalhados pelo Brasil mostram ter se inspirado no futebol para nomear os filhos. De acordo com os números divulgados pela plataforma Babycenter, o nome Endrick foi um dos mais selecionados em 2024. A influencia é clara no jogador do Real Madrid e da Seleção Brasileira.

De origem alemã, o nome do atacante apareceu em 85º lugar. O vocativo ficou popular após a ascensão do atleta de 18 anos. Desde a estreia no profissional, pelo Palmeiras, em outubro de 2022, até o atual momento no Real Madrid, os registros por Endrick aumentaram 43% no ranking.

Vale lembrar, que apesar do sucesso extracampo, o jogador do Real Madrid não vive um bom momento na temporada. Sem muito espaço no clube espanhol, ele não foi selecionado para os compromissos da Seleção Brasileira neste mês de novembro, última Data Fifa do ano. Sem o atacante, o Brasil enfrenta o Uruguai nesta terça-feira (19), às 21h45, na Arena Fonte Nova, pelas Eliminatórias da Copa do Mundo.

Endrick no banco diante do Deportivo Alaves, pelo Campeonato Espanhol (Foto: JAVIER SORIANO / AFP)

Outra influência da Seleção

Além de Endrick, o nome Mavie, da filha de Neymar com a influenciadora Bruna Biancardi, também cresceu neste último ano se tornando um dos mais populares entre os femininos. O vocativo recebeu mais de 300 registros e ocupa a 45ª posição do ranking, acima inclusive do jogador do Real Madrid.