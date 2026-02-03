Conteúdo Especial

Foi lançado, nessa segunda-feira (2), no Rio de Janeiro, a Legends Cup, torneio eliminatório de futebol com ex-jogadores. Criada e organizada pelo empresário e investidor Nasr Bunyadi, o torneio terá apoio da Prefeitura do Rio de Janeiro e da Rede Globo, que transmitirá todos os jogos. Com a promessa de se repetir todos os anos, o que esperar da Legends Cup?

Voltando um pouco ao passado, me lembrei dos torneios de Masters organizados pelo saudoso Luciano do Valle, que juntava ex-craques de diversos países em torneios interessantes, mas que não conseguiam ter continuidade. Foi graças a Luciano do Valle que eu, criança, pude ver em campo craques como Pelé, Rivelino, Djalma Dias, Jairzinho e outros grandes nomes do futebol mundial que eu só conhecia pelas revistas e vídeos antigos. Havia uma mística em relação ao passado, pela escassez.

Lançamento da World Legends Cup (Foto: Pedro Ernesto/Lance!)

Tudo ao mesmo tempo agora

Hoje o mundo está diferente. A grande disputa do mercado é a chamada "economia da atenção", onde marcas e eventos brigam na porrada por minutos da nossa atenção. Isso porque hoje, atenção é retenção, e retenção é dinheiro. Então, lançar mais um evento esportivo ao vivo é tentar achar um espaço na atenção de quem já é demandado por tantas outras opções o tempo todo.

Diferente da escassez do passado, hoje temos tudo na palma das nossas mãos de forma imediata. Se eu quiser ver a íntegra da final da Copa de 1998 e ver os craques de Brasil e França no seu auge, eu posso ver. Não há mística, não há criação de "lendas". Tudo é esclarecido e objetificado em tempo real.

Então, ao meu entender, a fórmula do sucesso da Legends Cup não vai na base da nostalgia e do romantismo de "futebol bom era o de antigamente". Isso não vai ganhar a disputa de atenção. O que irá funcionar vai muito mais no desempenho esportivo real dos times, o quanto de bom futebol e emoção eles podem entregar, do que a saudades.

Qualidade técnica não faltará

O futebol profissional, para ser jogado adequadamente, precisa de treino e preparo. Não adianta só juntar os caras e jogar. Se for assim, vira pelada dos Amigos de Fulano contra os Amigos de Ciclano. Se o Legends Cup for um juntadão de nomes só pra uma pelada, corre sério risco de não gerar interesse, principalmente das gerações mais novas.

O que esperar da Legends Cup então? Como serão jogos eliminatórios, eu entendo que teremos competitividade. O perigo está que, sendo no Brasil, se a Seleção cair logo na primeira eliminatória, provavelmente perca interesse por aqui. Mas além disso, eu gostaria de ver times jogando "à vera", com qualidade e competitividade. Porque se for pra ver um catadão de amigos se divertindo, não fará muito sentido e não terá força de captação de atenção e será mais um produto perdido no oceano de opções.

Gustavo Fogaça escreve sua coluna no Lance! nas noites de segunda e quinta-feira.

