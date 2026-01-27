Conteúdo Especial

Vai começar nesta quarta-feira 28 de janeiro o Brasileirão mais extenso dos últimos anos. Não pelo número de participantes, mas pelo espaço ocupado no calendário. Devido à Copa do Mundo, e também por uma ideia da CBF de estender mesmo o calendário, o campeonato será de janeiro a dezembro. Em um torneio tão longo, que time pode surpreender no Brasileirão?

Já de entrada vou deixar de fora da análise o Flamengo e o Palmeiras, pelo simples fato de que nenhum dos dois é surpresa. Seguem sendo os dois elencos mais fortes e capazes de levantar a taça. Por tanto, se você não quiser surpresas, escolha a um dos dois como o seu favorito ao título.

Esqueçam os Estaduais

Infelizmente, pelo nível médio dos adversários e pelo revezamento natural entre jogadores titulares, reservas e categorias de base, os times da Série A não possuem um padrão definido nos estaduais. Se o treinador já está no time há mais tempo, o trabalho fica facilitado. Mas se o técnico está fazendo sua primeira pré temporada, conhecendo seus jogadores e impondo suas idéias, o buraco é mais embaixo.

Por isso, afirmo com certeza e tranquilidade: esqueçam os estaduais. Se seu time brilhou muito, goleou todo mundo e foi campeão, isso não o habilita a fazer o mesmo no Brasileirão. E vice-versa. Então, esses são os times que podem pregar uma peça em Flamengo e Palmeiras e levar o Brasileirão pra casa.

Onde o campeonato se define

Segundo Pep Guardiola, para vencer um campeonato de pontos corridos, é necessário terminar a oitava rodada entre os 4 primeiros e entrar na rodada 31 (quando faltam 8 rodadas para acabar), entre os 4 primeiros e a uma distância acessível do líder. Mas, como ele mesmo reforça, é melhor chegar nessa etapa como líder do campeonato.

Que time pode surpreender no Brasileirão? Pelos elencos montados neste começo de temporada, pela situação financeira e política e pelas comissões técnicas, vejo 2 times que podem lutar pelo título e outros 2 que podem lutar por esse lugar apontado no Paradigma Guardiola.

Tite à beira do campo em jogo do Cruzeiro no Mineirão (Foto: Gustavo Aleixo/Cruzeiro) <br>

Na primeira situação, o Cruzeiro mantendo Kaio Jorge, Matheus Pereira e com a competência de Tite, pode sonhar. E o Corinthians de Dorival que, mesmo sendo inconstante, pode chegar forte na disputa de título, caso mantenha Depay, Garro e Cia até o final. E correndo por fora, podendo dar uma mordida se os outros permitirem, o Bahia de Rogério Ceni e o Grêmio de Luís Castro, que capacitou muito bem o grupo e caso dê liga entre elenco e técnico, pode surpreender. Você torcedor dos outros 14 times do Brasileirão, não desista! Isto é só uma coluna e o esporte se chama futebol.

