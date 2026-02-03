Torcedores mandam recado a Estevão, que desfalca o Chelsea: 'Família sempre'
Jogador já está na Inglaterra
Estêvão, cria da base do Palmeiras e jogador do Chelesea, precisou voltar ao Brasil por "motivos pessoais". Por isso, o atleta perderá o jogo contra o Arsenal, que será disputado nesta terça-feira (3), pela semifinal da Copa da Liga Inglesa.
Veja as mensagens de apoio ao brasileiro:
Apesar de já ter voltado para a Inglaterra, o atacante não deve ser relacionado para a partida contra o Arsenal. Confira o que Liam Rosenior, treinador do Chelsea, disse sobre a situação do jogador.
- Sobre o Estêvão, ele é um garoto muito jovem, que vem sendo magnífico desde que chegou aqui. Mas ele está passando por um momento realmente muito difícil por motivos pessoais e está de licença autorizada pelo clube. Não vou pressioná-lo (para retornar) - disseo o treinador.
- (A volta) Tem que ser no momento certo para ele, assim como ele tem que sentir que está com a cabeça no lugar para desempenhar um bom papel pelo time - completou.
Estêvão já desfalcou o Chelsea
No final de semana, Estêvão desfalcou o Chelsea na vitória dos Blues de virada sobre o West Ham, por 3 a 2. Até então, o atacante estava no Brasil.
