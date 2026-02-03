Torcedores mandam recado a Estevão, que desfalca o Chelsea: 'Família sempre'

Estêvão, cria da base do Palmeiras e jogador do Chelesea, precisou voltar ao Brasil por "motivos pessoais". Por isso, o atleta perderá o jogo contra o Arsenal, que será disputado nesta terça-feira (3), pela semifinal da Copa da Liga Inglesa.

continua após a publicidade

➡️ Possível nova camisa da Seleção Brasileira é vazada; veja fotos

Veja as mensagens de apoio ao brasileiro:

Estêvão em ação pelo Chelsea (Foto: Reprodução Instagram/Estêvão)

➡️ Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas

Apesar de já ter voltado para a Inglaterra, o atacante não deve ser relacionado para a partida contra o Arsenal. Confira o que Liam Rosenior, treinador do Chelsea, disse sobre a situação do jogador.

- Sobre o Estêvão, ele é um garoto muito jovem, que vem sendo magnífico desde que chegou aqui. Mas ele está passando por um momento realmente muito difícil por motivos pessoais e está de licença autorizada pelo clube. Não vou pressioná-lo (para retornar) - disseo o treinador.

continua após a publicidade

- (A volta) Tem que ser no momento certo para ele, assim como ele tem que sentir que está com a cabeça no lugar para desempenhar um bom papel pelo time - completou.

🤑 Aposte em jogos do seu time! Clique aqui e saiba mais!

É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável

continua após a publicidade

Estêvão já desfalcou o Chelsea

No final de semana, Estêvão desfalcou o Chelsea na vitória dos Blues de virada sobre o West Ham, por 3 a 2. Até então, o atacante estava no Brasil.