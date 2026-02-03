Cristiano Ronaldo está insatisfeito no Al-Nassr e pode deixar o clube saudita ao fim da temporada, segundo o "Record", de Portugal. O atleta é alvo de interesse de clubes da Europa, mas também da MLS, dos Estados Unidos.

O atacante estaria insatisfeito com o tratamento dado pelo Fundo Público de Investimento (PIF) ao Al-Nassr, que também detém o Al-Hilal, Al-Ittihad e Al-Ahli. Cristiano Ronaldo sente que o PIF está travando contratações mais robustas por sua equipe.

Cristiano Ronaldo entende que merecia ter mais respeito por ter sido um impulsionador no futebol da Arábia Saudita. O atleta foi o primeiro grande nome internacional a chegar no país e acreditar no projeto esportivo ainda embrionário em janeiro de 2023.

Em meio a essa escalada de tensão, Cristiano Ronaldo se recusou a vestir a camisa do Al-Nassr na vitória por 1 a 0 sobre o Al-Riyadh, pelo Campeonato Saudita, na segunda-feira (2). O atleta não ficou nem no banco de reservas da equipe de Jorge Jesus.

Cristiano Ronaldo tem futuro indefinido

Com contrato até junho de 2027, Cristiano Ronaldo tem seu futuro indefinido na Arábia Saudita. Segundo o "Record", o jogador possui uma cláusula de rescisão contratual no valor de 50 milhões de euros (R$ 308,4 milhões).

Atualmente, o Al-Nassr ocupa a 2ª colocação do Campeonato Saudita com um ponto de desvantagem em relação ao Al-Hilal. Cristiano Ronaldo é o vice-artilheiro da competição com 17 gols marcados e atrás apenas de Ivan Toney, do Al-Ahly, que balançou as redes 18 vezes.

