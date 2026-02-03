Semana de Copa na Europa: saiba o que está em jogo na Alemanha, Inglaterra e Espanha
Nos próximos dias, serão realizados jogos da Copa da Liga Inglesa, Copa del Rey e DFB-Pokal
A semana do futebol europeu será movimentada pelas copas nacionais na Alemanha, Espanha e Inglaterra. O destaque são semifinais da Copa da Liga inglesa que colocarão frente a frente grandes equipes do país. Já na Copa del Rey e DFB-Pokal, Barcelona, Atlético de Madrid e Bayer Leverkusen entrarão em campo pelas quartas de final da competição.
Copa da Liga Inglesa
Entre terça (3) e quarta-feira (4) serão realizadas as partidas de volta da semifinal da Copa da Liga Inglesa. O primeiro confronto será o clássico londrino entre Arsenal e Chelsea, em que os Gunners estão na frente após vencerem, fora de casa, por 3 a 2, com gols de Ben White, Viktor Gyorkeres e Martin Zubimendi — os Blues marcaram duas vezes com Alejandro Garnacho.
Desde desse duelo, no dia 14 de janeiro, o Chelsea embalou uma sequência de cinco vitórias consecutivas, sendo duas na Champions League, e com grande fase do atacante João Pedro, que marcou cinco vezes durante a sequência positiva. Do outro lado, o Arsenal teve alguns tropeços na Premier League, com empate contra o Nottingham Forest e derrota para o Manchester United, mas segue firme na briga por todos os títulos da temporada.
A outra semifinal será entre Manchester City e Newcastle, com os Citizens em vantagem por 2 a 0, após vencerem, também fora de casa, por 2 a 0, com gols de Antoine Semenyo e Rayan Cherki. Desde o primeiro duelo, a equipe treinada por Pep Guardiola teve resultados negativos, como as derrotas para o Manchester United, na Premier League, e para o Bodo/Glimt, pela Champions League. Do outro lado, o Newcastle também não vive grande fase, com tropeço contra o lanterna da Premier League, Wolves, e derrotas para Aston Villa e Liverpool.
Copa del Rey
As quartas de final da Copa del Rey serão realizadas entre terça (3) à quinta-feira (5), sendo o primeiro jogo entre Albacete e Barcelona, no Estadio Carlos Belmonte, em Albacete (ESP). A equipe da segunda divisão espanhola vem embalada na competição após eliminar o Real Madrid, em uma vitória inesquecível por 4 a 3. Os Culés, líderes de La Liga, tiveram dificuldade para superar o Racing Santander, fora de casa, mas venceram por 2 a 0.
Na quarta-feira (4), o Athletic Bilbao visita o Valencia e segue na busca de conquistar a competição pela 25ª vez — segundo maior campeão, apenas atrás do Barcelona, com 32 conquistas. Na outra partida do dia, o Alavés recebe a Real Sociedad, ambas as equipes ocupam o meio da tabela de La Liga. As duas partidas serão às 17h (de Brasília).
Real Betis e Atlético de Madrid encerram a rodada das quartas de final da Copa do Rey na quinta-feira (5), no Estádio Olímpico de La Cartuja, em Sevilla. Com as duas equipes na parte de cima da tabela de La Liga, o duelo pode definir um dos favoritos ao título junto ao Barcelona e o Athletic Bilbao.
DFB-Pokal
As quartas de final da Copa da Alemanha serão divididas em duas semanas, com os primeiros jogos realizados na terça (3) e quarta-feira (4). O primeiro jogo será entre Bayer Leverkusen e St. Pauli, às 16h45 (de Brasília). Na fase anterior, os Leões eliminaram o Borussia Dortmund, por 1 a 0, com gol de Ibrahim Maza. Já o time de Hamburgo venceu, fora de casa, o Borussia Mönchengladbach por 2 a 1.
Na quarta-feira (4), também às 16h45, o Holsten Kiel recebe o Stuttgart. Apenas na 11ª colocação da segunda divisão alemão, o Kiel busca surpreender mais um clube da Bundesliga após eliminar o Hamburgo, fora de casa, nos pênaltis. Já os Suábios, que ocupam a quarta colocação da primeira divisão, passaram pelo Bochum, por 2 a 0, na fase anterior.
Na outra semana, terça-feira (10) e quarta-feira (11), Freiburg e Hertha Berlim, e Bayern de Munique e RB Leipzig, disputarão a vaga para a outra semifinal.
