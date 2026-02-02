Globo garante World Legends Cup; saiba tempo de contrato

A Globo fechou acordo para a transmissão exclusiva no Brasil da World Legends Cup, torneio internacional de futebol com ex-jogadores de seleções. Ídolos de diferentes gerações vão se enfrentar na primeira edição, no Rio de Janeiro (RJ). O contrato firmado é de cinco anos e garante exibição multiplataforma da emissora carioca: na tv aberta, na tv fechada e no site esportivo do grupo. Também haverá geração de sinal internacional a partir do Brasil. A data exata da competição ainda não foi anunciada, mas deverá ocorrer no segundo semestre deste ano.

A competição será disputada em formato eliminatório, com sete partidas ao todo e jogos em dois tempos de 25 minutos. Oito seleções nacionais vão compor esta primeira edição do torneio. Ao anunciar o acordo, a diretora executiva da TV Globo, Leonora Bardini, destacou o posicionamento do evento dentro da estratégia da emissora.

- Somos uma plataforma multigeracional, onde pais, filhos, avós e netos acompanham, há anos e juntos, o futebol. No campo, diferentes gerações dividem a bola. Nas arquibancadas e nos lares, famílias se reúnem para torcer, relembrar histórias e apresentar seus ídolos uns aos outros. Nosso papel é ampliar o acesso a grandes histórias do esporte e criar experiências coletivas que unem o país. É um evento global que celebra a paixão mundial pelo futebol - afirmou a executiva.

Dentre os nomes confirmados para a primeira edição da World Legends Cup estão Cafu, pela Seleção Brasileira; Thierry Henry, pela França; Gianluigi Buffon, representando a Itália; Clarence Seedorf, pela Holanda; Sergio Agüero, pela Argentina; Nwankwo Kanu, pela Nigéria; e Carles Puyol, pela Espanha. Os elencos também contam com ex-jogadores que atuaram como referências técnicas e de liderança em suas seleções ao longo das últimas décadas. Zico vai comandar a equipe anfitriã, por exemplo.

- Vamos garantir que o público brasileiro possa acompanhar cada detalhe deste torneio mundial com a linguagem adequada a cada plataforma para envolver, aproximar e ampliar o espetáculo - completou Eduardo Gabbay, diretor de Canais Esportivos da Globo.

