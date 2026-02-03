menu hamburguer
Manchester City define três alvos para substituir Pep Guardiola

Treinador catalão tem contrato até junho de 2027

Dia 03/02/2026
11:34
Pep Guardiola em coletiva do Manchester City
imagem cameraPep Guardiola em coletiva do Manchester City (Foto: Fredrik Varfjell/AFP)
  • Matéria
  • Mais Notícias

O Manchester City definiu três alvos para substituir Pep Guardiola no comando técnico do clube no futuro, segundo o "The Telegraph". Os ingleses consideram substituir o espanhol por Xabi Alonso, Enzo Maresca e Cesc Fabregas.

Embora Guardiola tenha contrato com o Manchester City até junho de 2027, o comandante talvez deixe o cargo ao fim da atual temporada. Com isso, a diretoria se movimenta em busca de possíveis substitutos para não perder tempo no planejamento para 2026/2027.

Como estão os alvos para substituir Guardiola no Manchester City?

Ex-técnico do Chelsea, Enzo Maresca pediu para deixar os Blues no início da atual temporada e está livre no mercado. Embora fosse um nome contestado, o italiano venceu a Copa do Mundo de Clubes, em 2025, e já foi auxiliar técnico de Pep Guardiola no Manchester City, o que é visto como um fator chave.

Xabi Alonso viveu duas boas temporadas no comando do Bayer Leverkusen, onde levantou o troféu de campeão da Bundesliga em 2023/2024. Contratado pelo Real Madrid no início da temporada, o espanhol não conseguiu dar liga na equipe merengue e foi demitido após a derrota na final da Supercopa da Espanha. Além do Manchester City, o treinador também é alvo do Liverpool.

Outro nome na lista do Manchester City é o de Cesc Fabregas, que jogou em Arsenal e Chelsea, mas atualmente é o treinador do Como, da Itália. O espanhol faz um grande trabalho à frente da modesta equipe e ocupa a 6ª colocação do Calcio atualmente.

Diretor de futebol do Manchester City, Hugo Viana será o responsável principal por encontrar o substituto de Guardiola. Não está descartado que o clube também ouça indicações do catalão sobre nomes para liderar o clube inglês nos próximos anos.

Guardiola abraça Xabi Alonso no confronto entre Real Madrid e Manchester City, pela Champions League
Guardiola abraça Xabi Alonso no confronto entre Real Madrid e Manchester City, pela Champions League (Foto: Thomas Coex/AFP)

