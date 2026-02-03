Torcedores reagem à estreia com gol de ex-Flamengo: 'Sempre respeitou'

Michael rescindiu com o Flamengo nos últimos dias depois de perder espaço. O novo time do ex-Rubro Negro é o Al-Ula, da Arábia Saudita. O atacante estreou nesta terça-feira (3) pela equipe árabe contra o Al Arabi marcando um gol na vitória por 2 a 1.

Veja o que os torcedores disseram:

Confira o anúncio da saída do jogador:

- O Clube de Regatas do Flamengo informa que rescindiu o contrato com o atacante Michael, nesta sexta-feira (30), em comum acordo com o jogador. O Flamengo agradece ao atleta pelo profissionalismo, dedicação e pelos serviços prestados durante o período em que defendeu o clube, além de desejar sucesso na sequência de sua carreira - publicou o Flamengo.

Flamengo e Michael entenderam que esse foi o momento para o rompimento. Para que isso fosse concretizado, clube e jogador chegaram a um acordo pelos valores que o atacante tem para receber, flexibilizados por ambos.

Michael durante o primeiro tempo na partida contra o Botafogo-PB (Foto: Gilvan de Souza/Flamengo)

Números do atleta com a camisa do Flamengo:

Jogador encerra a sua segunda passagem com a camisa Rubro Negra com 46 partidas, seis gols e cinco assistências. Em toda a sua trajetória no clube carioca, foram 151 jogos, com 104 vitórias, 26 empates e 21 derrotas.