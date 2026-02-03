Torcedores se despedem de Veiga após anúncio em novo clube: 'Cuidem bem'

Raphael Veiga, ídolo do Palmeiras, deixou o clube nesta janela de transferências. O meio-campista, que prometeu se aposentar no Verdão, agora reforça o América do México. Confira as mensagens de despedida que os torcedores do clube paulista mandaram ao atleta no post de anúncio em seu novo time.

Contrato de Veiga com o América

Por enquanto, o jogador não é 100% do clube mexicano. O Palmeiras acertou um empréstimo de um ano, com opção de compra definitiva no final do vínculo.

- Ídolo, multicampeão e verdadeiro representante da #FamíliaPalmeiras dentro de campo, Raphael Veiga segue rumo ao México por empréstimo até o fim desta temporada. Até logo, Veiguinha - publicou o Palmeiras, em suas redes sociais.

Raphael Veiga é anunciado como novo reforço do América-MEX (Foto: Reprodução/X/ClubAmérica)

Texto de Vitor Palhares

O Palmeiras não receberá compensação financeira pelo empréstimo. O América será responsável pelo pagamento integral do salário do meia durante o período do contrato.

Veiga deixa o Palmeiras como um dos maiores artilheiros do século, com 109 gols, além de liderar o ranking de gols no Allianz Parque, com 57. O meio-campista também integra o grupo dos 10 maiores campeões da história do clube, com 11 títulos, incluindo duas taças da Copa Libertadores e dois Campeonatos Brasileiros.