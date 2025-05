Atleta da Seleção abre o jogo sobre chegada de Carlo Ancelotti

A chegada de Carlo Ancelotti à Seleção gerou grande expectativa nos últimos dias. O comandante foi anunciado pela Confederação Brasileira de Futebol (CBF) como o novo técnico da equipe, com vínculo até a Copa do Mundo de 2026.

O acordo entre as partes gerou animação em Casemiro. O volante, ausente das convocações desde outubro de 2023, foi ligado a um possível retorno diante do momento positivo com a camisa do Manchester United, e rasgou elogios ao italiano.

- Esse cara é excepcional, incrível como ele fala e entende de futebol. É uma pena que só é até a Copa, e depois vamos ver o que vai acontecer. Vamos desfrutar, independente se ganhar ou perder, porque esse cara quando fala de futebol tem um carisma, um poder de fazer com que o jogador dê o seu melhor êxito, tirar proveito do melhor momento do jogador - analisou o meio-campista, em entrevista à "ESPN".

Casemiro, inclusive, quase entregou a concretização de um possível retorno ao afirmar, de maneira pausada, que está "feliz de trabalhar" com Carletto, gerando risos após a aspa. Porém, ranqueou o europeu como um dos melhores que já o comandaram.

➡️ Volta à Seleção? Veja evolução do valor de mercado de Casemiro

- Fico feliz com ele na Seleção, porque está no top-3 da minha carreira, sem dúvida. Está no top-3 junto com o Tite e o Zidane - apontou o jogador.

Casemiro e Ancelotti trabalharam juntos no Real Madrid em duas ocasiões. Primeiro, na temporada 2013/14, quando o brasileiro havia recém-chegado ao clube; e depois, já consagrado, recebeu o comandante em seu retorno a Valdebebas em 2021/22. Nas duas temporadas, os Merengues conquistaram a Champions League.

Casemiro e Carlo Ancelotti podem voltar a se juntar na Seleção Brasileira (Foto: Javier Soriano/AFP)

🔰 Vai voltar com Ancelotti? A trajetória de Casemiro pela Seleção

O volante disputou as últimas duas Copas do Mundo com o Brasil, e foi criticado após a queda em 2022 pelo gol sofrido na eliminação diante da Croácia. Depois, entrou em campo em mais seis oportunidades: a última aconteceu na derrota diante do Uruguai por 2 a 0, em Montevidéu, no dia 18 de outubro de 2023, em jogo marcado pela lesão no joelho de Neymar.

Os próximos dois jogos da Seleção acontecem nos dias 5 e 10 de junho, diante de Equador (fora) e Paraguai (casa). Os compromissos marcarão a estreia de Ancelotti no comando da Amarelinha; o italiano encerra a jornada pelo Real na última jornada de La Liga, e no dia 26, inicia os trabalhos junto à CBF.

