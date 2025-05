Xabi Alonso define três prioridades do Real Madrid na janela

Xabi Alonso definiu três prioridades do Real Madrid na janela de transferências para a próxima temporada, segundo o "Marca". O futuro treinador pede a chegada de dois laterais, sendo um para cada lado, além de um meio-campista.

Na lateral-direita, Alexander-Arnold é o nome mais cotado para reforçar o Real Madrid e disputar posição com Carvajal. No entanto, existe um impasse com relação a data da chegada do inglês, uma vez que o Liverpool exige uma compensação financeira para liberá-lo antes do Mundial de Clubes.

Na lateral-esquerda, Xabi Alonso tem como prioridade a chegada de Álvaro Carreras, que pertence ao Benfica, mas interessa o Real Madrid. Além do jovem de 22 anos, Grimaldo também está na lista, uma vez que atuou sob comando do futuro treinador merengue no Bayer Leverkusen.

Outra prioridade é um jogador para reforçar o meio de campo, uma vez que Modric tem contrato até o fim da temporada. Na mesa de Florentino Pérez estão os nomes de Exequiel Palacios, do Bayer Leverkusen, Reijnders, do Milan, e Angelo Stiller, do Stuttgart.

Real Madrid próximo de dois nomes

Segundo o "Marca", o Real Madrid teria acertado a contratação do zagueiro Huijsen, do Bournemouth, para a próxima temporada. O jovem era um dos nomes mais disputados pelas principais equipes da Europa após uma boa campanha na Inglaterra.

Outro nome que está na mira do Real Madrid é o de Franco Mastantuono, do River Plate. No entanto, o jovem de 17 anos só poderia reforçar o clube espanhol após o Mundial de Clubes, uma vez que completará 18 anos em agosto.