Nos planos de Ancelotti, Douglas Santos analisa novo ciclo da Seleção Brasileira

A Seleção Brasileira concluiu a primeira Data Fifa após o término da Copa do Mundo de forma invicta. No último compromisso da excursão, disputado no sábado (3), a equipe de Carlo Ancelotti goleou a Índia por 4 a 0. O resultado fechou o período de testes com duas vitórias e um empate em três partidas.

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Brasil fecha primeira sequência pós-Copa com duas vitórias e um empate (Foto: Rafael Ribeiro / CBF)

A sequência começou no dia 25 de setembro, com o empate por 1 a 1 diante da Austrália. Em 29 de setembro, no segundo confronto contra os australianos, o Brasil venceu por 4 a 2. A série foi encerrada com uma vitória de 4 a 0 sobre os indianos.

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Douglas Santos destaca apoio de Carlo Ancelotti para o novo ciclo da Seleção (Foto: Divulgação)

A permanência nos planos da comissão técnica para este novo ciclo foi celebrada pelo lateral-esquerdo Douglas Santos, que valorizou a oportunidade de dar sequência ao trabalho iniciado na última Copa do Mundo.

— Fico muito feliz e grato por continuar sendo lembrado e fazendo parte dos planos do Mister Ancelotti. Depois de tudo que vivi na última Copa, estar novamente aqui, defendendo a Seleção, é algo muito especial. Sei que preciso continuar trabalhando, mantendo o nível e aproveitando cada oportunidade para mostrar que posso ajudar a equipe — declarou o jogador.

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Além dos resultados dentro de campo, a passagem da delegação pela Índia movimentou o público local. O lateral do Zenit, da Rússia, comentou sobre o acolhimento recebido pelos torcedores ao longo dos dias de treino e no dia da partida.

— Foi muito especial. A gente percebeu desde a chegada o carinho e a paixão que eles têm pelo futebol brasileiro e pela Seleção. Ver tantas pessoas acompanhando, vibrando e querendo estar perto da gente mostra a força que a camisa do Brasil tem no mundo inteiro. Foi uma experiência muito bonita para todos nós — relatou.

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Com a concorrência acirrada no setor defensivo, Douglas Santos pontuou que o foco pessoal está na manutenção da regularidade para seguir convocado por Ancelotti.

Douglas Santos destaca apoio de Carlo Ancelotti para o novo ciclo da Seleção (Foto: Divulgação)

— Meu principal objetivo é continuar fazendo o meu trabalho da melhor maneira possível e estar sempre preparado para ajudar a Seleção. Quero evoluir, manter uma regularidade alta e aproveitar cada treinamento e cada jogo. Sei que a concorrência é grande, então preciso estar sempre no meu melhor para continuar merecendo estar aqui — afirmou.

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Titular na última Copa do Mundo, o lateral destacou o aprendizado acumulado no torneio como fator de amadurecimento para os próximos desafios da carreira com a camisa da Seleção.

— Uma Copa do Mundo ensina muito, principalmente pela experiência de viver jogos desse tamanho e toda a pressão que existe em torno da competição. Hoje me sinto mais experiente e preparado, mas também sei que cada ciclo começa uma nova história. Não posso viver do que fiz no passado. Preciso continuar trabalhando e mostrando dentro de campo — refletiu.

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Por fim, o defensor analisou o ambiente interno e o foco do elenco nesta primeira etapa de reencontro do grupo após a Copa.

— Acho que o grupo está muito focado. Depois de uma Copa do Mundo, é normal existir um período de reflexão, mas todos sabem que começa uma nova etapa e que temos muito trabalho pela frente. O ambiente é muito bom, temos jogadores experientes e jovens com muita qualidade, e estamos procurando aproveitar esses dias juntos para fortalecer cada vez mais a equipe — concluiu.

Retrospecto da Seleção Brasileira na Data Fifa (Setembro/Outubro 2026):