Logo do Lance! branca com exclamação amarela
BrasileirãoTabelasVídeosOnde AssistirLance! Jogos

Nos planos de Ancelotti, Douglas Santos analisa novo ciclo da Seleção Brasileira

Douglas Santos analisa saldo do Brasil na Data Fifa e planos de Ancelotti

PorPedro BernardoLourenço Cavanellas RebelloRio de Janeiro (RJ)
Rio de Janeiro (RJ)
04/10/2026 09:10
Supervisionados porNathalia Gomes,
Favorite o Lance! no Google
Douglas Santos destaca apoio de Carlo Ancelotti para o novo ciclo da Seleção (Foto: Divulgação)
Douglas Santos destaca apoio de Carlo Ancelotti para o novo ciclo da Seleção (Foto: Divulgação)

A Seleção Brasileira concluiu a primeira Data Fifa após o término da Copa do Mundo de forma invicta. No último compromisso da excursão, disputado no sábado (3), a equipe de Carlo Ancelotti goleou a Índia por 4 a 0. O resultado fechou o período de testes com duas vitórias e um empate em três partidas.

➡️ Tudo sobre os maiores craques no seu WhatsApp! Entre no Lance! Futebol Internacional

O técnico Carlo Ancelotti orienta a Seleção Brasileira na vitória sobre a Austrália
Brasil fecha primeira sequência pós-Copa com duas vitórias e um empate (Foto: Rafael Ribeiro / CBF)

A sequência começou no dia 25 de setembro, com o empate por 1 a 1 diante da Austrália. Em 29 de setembro, no segundo confronto contra os australianos, o Brasil venceu por 4 a 2. A série foi encerrada com uma vitória de 4 a 0 sobre os indianos.

continua após a publicidade
Douglas Santos destaca apoio de Carlo Ancelotti para o novo ciclo da Seleção (Foto: Divulgação)
Douglas Santos destaca apoio de Carlo Ancelotti para o novo ciclo da Seleção (Foto: Divulgação)

A permanência nos planos da comissão técnica para este novo ciclo foi celebrada pelo lateral-esquerdo Douglas Santos, que valorizou a oportunidade de dar sequência ao trabalho iniciado na última Copa do Mundo.

— Fico muito feliz e grato por continuar sendo lembrado e fazendo parte dos planos do Mister Ancelotti. Depois de tudo que vivi na última Copa, estar novamente aqui, defendendo a Seleção, é algo muito especial. Sei que preciso continuar trabalhando, mantendo o nível e aproveitando cada oportunidade para mostrar que posso ajudar a equipe — declarou o jogador.

continua após a publicidade

Além dos resultados dentro de campo, a passagem da delegação pela Índia movimentou o público local. O lateral do Zenit, da Rússia, comentou sobre o acolhimento recebido pelos torcedores ao longo dos dias de treino e no dia da partida.

— Foi muito especial. A gente percebeu desde a chegada o carinho e a paixão que eles têm pelo futebol brasileiro e pela Seleção. Ver tantas pessoas acompanhando, vibrando e querendo estar perto da gente mostra a força que a camisa do Brasil tem no mundo inteiro. Foi uma experiência muito bonita para todos nós — relatou.

continua após a publicidade

Com a concorrência acirrada no setor defensivo, Douglas Santos pontuou que o foco pessoal está na manutenção da regularidade para seguir convocado por Ancelotti.

Douglas Santos destaca apoio de Carlo Ancelotti para o novo ciclo da Seleção (Foto: Divulgação)
Douglas Santos destaca apoio de Carlo Ancelotti para o novo ciclo da Seleção (Foto: Divulgação)

— Meu principal objetivo é continuar fazendo o meu trabalho da melhor maneira possível e estar sempre preparado para ajudar a Seleção. Quero evoluir, manter uma regularidade alta e aproveitar cada treinamento e cada jogo. Sei que a concorrência é grande, então preciso estar sempre no meu melhor para continuar merecendo estar aqui — afirmou.

continua após a publicidade

Titular na última Copa do Mundo, o lateral destacou o aprendizado acumulado no torneio como fator de amadurecimento para os próximos desafios da carreira com a camisa da Seleção.

— Uma Copa do Mundo ensina muito, principalmente pela experiência de viver jogos desse tamanho e toda a pressão que existe em torno da competição. Hoje me sinto mais experiente e preparado, mas também sei que cada ciclo começa uma nova história. Não posso viver do que fiz no passado. Preciso continuar trabalhando e mostrando dentro de campo — refletiu.

continua após a publicidade

Por fim, o defensor analisou o ambiente interno e o foco do elenco nesta primeira etapa de reencontro do grupo após a Copa.

— Acho que o grupo está muito focado. Depois de uma Copa do Mundo, é normal existir um período de reflexão, mas todos sabem que começa uma nova etapa e que temos muito trabalho pela frente. O ambiente é muito bom, temos jogadores experientes e jovens com muita qualidade, e estamos procurando aproveitar esses dias juntos para fortalecer cada vez mais a equipe — concluiu.

Retrospecto da Seleção Brasileira na Data Fifa (Setembro/Outubro 2026):

  • 25/09/2026: Austrália 1 x 1 Brasil
  • 29/09/2026: Austrália 2 x 4 Brasil
  • 03/10/2026: Índia 0 x 4 Brasil

Tudo sobre
Sugerida para você!
Agustín Giay e Flaco López, do Palmeiras na Seleção da Argentina

Palmeiras

Giay e Flaco, do Palmeiras, vivem noites distintas em goleada da Argentina sem Messi

Há 17 minutos
Dinamarca, Estados Unidos e México foram os adversários nesta Data Fifa (Foto: Nelson Terme / CBF)

Seleção Brasileira

Seleção Brasileira Sub-20 goleia rival e fecha Data Fifa invicta

Há 1 hora
Argentina goleia Burkina Faso em amistoso na Data Fifa

Futebol Internacional

'Sem dó nem piedade': Argentina vence Burkina Faso por 7 a 0, mesmo sem Messi em campo

Há 10 horas
Julian Álvarez marca pela Argentina em amistoso internacional

Argentina

Argentina goleia Burkina Faso por 7 a 0; veja os gols

Há 12 horas
Jorge Jesus bate palmas na vitória de Portugal sobre a Dinamarca

Futebol Internacional

Jorge Jesus cita Cristiano Ronaldo antes de Portugal x Noruega: 'Que fique claro'

Há 13 horas
Messi cai no choro após virada histórica da Argentina sobre o Egito

Futebol Internacional

Por que Messi não joga hoje pela Argentina contra Burkina Faso? Entenda ausência

Há 13 horas
Mais LANCE!
Messi ganha camisa especial para último jogo pela Argentina (Foto: Divulgação)

Messi joga hoje (03/10)? Saiba quando o craque se despede da Argentina

Argentina x Burkina Faso se enfrentam neste sábado (3)

Argentina x Burkina Faso: onde assistir, horário e escalações

messi cine lance

A despedida de Messi da Argentina: o divino cão, ator e super-herói

Pedro carregando Estêvão nas costas com a camisa da Seleção

Veja os gols da vitória do Brasil sobre a Índia em Calcutá

Ex-atacante do Bahia vive expectativa para encarar o Al Nassr, de Cristiano Ronaldo, pela Champions da Ásia (Foto: Divulgação)

Ex-Bahia brilha no futebol árabe e projeta duelo com Cristiano Ronaldo

De La Fuente destaca postura de Espanha e faz alerta sobre Argentina (Foto: Ronaldo Schemidt/AFP)

De la Fuente comenta atrito entre Cristiano Ronaldo e Jorge Jesus: 'Irrepetível'

Cristiano Ronaldo antes de Portugal x País de Gales pela Liga das Nações. (Foto: Patricia de Melo Moreira/AFP)

Cristiano Ronaldo curte crítica de Felipe Melo à seleção de Portugal

gustavo gomez paraguai

Gómez vence duelo com Arias em amistoso com quarteto do Palmeiras

Seleção empatou com a Austrália

Jogos de hoje: quem joga no futebol e onde assistir ao vivo – sábado (03/10/2026)

Messi e Pelé comemoram seus gols com gesto de soco no ar

Jornalistas do Lance! elegem os 10 maiores jogadores da história das seleções

França e Itália se enfrentam pela Nations League (Foto: FRANCK FIFE / AFP)

Veja gols em França x Itália: Olise faz golaço e Bastoni empata duelo

Nova função: canhoto, Leandrinho atua deslocado na lateral-direita e lidera estatísticas defensivas do Sharjah (Foto: Divulgação)

Ex-Vasco vira coringa e se torna destaque na Ásia

Flaco López põe as mãos na cabeça no amistoso entre Argentina e Bolívia

Amistoso entre Argentina e Burkina Faso está em risco e pode não acontecer