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No sacrifício e no talento: Paredes vira herói do Boca e carrasco do Vasco

Capitão argentino saiu do banco e marcou nos minutos finais

PorRedação Lance!Rio de Janeiro (RJ)
21/10/2026 16:23
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Paredes em campo na partida entre Vasco e Boca Juniors
Paredes em campo na partida entre Vasco e Boca Juniors (Foto: PABLO PORCIUNCULA / AFP)

Leandro Paredes viveu uma noite de protagonista no Maracanã. Mesmo após enfrentar problemas físicos nos dias que antecederam a semifinal, o volante argentino conseguiu ficar à disposição do Boca Juniors e teve participação decisiva na eliminação do Vasco na Copa Sul-Americana. Com um gol nos minutos finais, o capitão selou a vitória por 3 a 1 e garantiu a equipe argentina na decisão continental.

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A classificação teve um significado especial para o meio-campista. Além de superar o problema físico para reforçar o time em um confronto decisivo, Paredes voltou a brilhar em um estádio que já havia sido palco de momentos marcantes de sua carreira. Desta vez, porém, o protagonista vestia a camisa do Boca e tinha a missão de frustrar os planos do Cruz-Maltino.

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Paredes celebra o terceiro gol do Boca, diante de Thiago Mendes desolado
Paredes celebra o terceiro gol do Boca, diante de Thiago Mendes desolado (Foto: Pablo PORCIUNCULA / AFP)

Recuperação física e decisão no momento crucial

A presença de Paredes na semifinal chegou a gerar preocupação no Boca Juniors, já que o volante havia sofrido uma lesão muscular na coxa e precisou trabalhar para recuperar as condições físicas antes do compromisso no Rio de Janeiro.

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O argentino começou a partida entre os reservas, mas foi acionado no segundo tempo para fortalecer o meio-campo da equipe. Quando o confronto se aproximava do fim e a possibilidade de uma disputa por pênaltis ganhava força, Paredes apareceu com um chute de longa distância. A bola terminou no fundo da rede após uma falha do goleiro Léo Jardim, decretando o resultado que eliminou os cariocas.

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Argentino já teve final feliz no Maracanã

O estádio carioca já fazia parte das lembranças positivas do argentino. Paredes integrou a seleção argentina campeã da Copa América de 2021, que derrotou o Brasil na decisão disputada no Maracanã, e também esteve presente na vitória argentina sobre a equipe brasileira pelas Eliminatórias, em 2023.

Leandro Paredes e Enzo Fernandez celebram classificação da Argentina à final da Copa do Mundo
Leandro Paredes e Enzo Fernandez celebram classificação da Argentina à final da Copa do Mundo (Foto: Shaun Botterill/AFP)

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A atuação diante do Vasco acrescentou outro capítulo à trajetória do volante no local. Desta vez, a comemoração foi com a camisa do Boca Juniors, em uma partida que valia vaga na final de um torneio continental.

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Provocações aumentaram a tensão da semifinal

O duelo também foi marcado por um clima de rivalidade que começou antes de a bola rolar. Após a vitória vascaína por 1 a 0 na partida de ida, uma publicação nas redes sociais envolvendo Thiago Mendes e o escudo do Boca Juniors gerou incômodo no lado argentino.

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Thiago Mendes provocou o Boca após a vitória do Vasco na Bombonera
Thiago Mendes provocou o Boca após a vitória do Vasco na Bombonera (Foto: Reprodução)

Paredes criticou a atitude do meio-campista cruz-maltino e considerou que houve falta de respeito com o adversário. O episódio adicionou um ingrediente extra ao reencontro entre as equipes, disputado diante de um Maracanã lotado.

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O Boca Juniors de Paredes agora aguarda a definição de seu adversário na final da Sul-Americana, que sairá do confronto entre Atlético-MG e Montevideo City Torque. As equipes se enfrentam nesta quarta-feira, às 19h (de Brasília), no Uruguai. O Galo chega em vantagem após vencer o jogo de ida por 3 a 0, em casa, e pode perder por até dois gols de diferença para garantir a classificação.

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