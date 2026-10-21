Após eliminar o Vasco, Boca Juniors sonha com cinco títulos em 2026
Boca Juniors avançou no Maracanã e segue vivo em outras quatro disputas
O Boca Juniors vive uma reta final de temporada cheia de possibilidades. Depois de vencer o Vasco por 3 a 1, na terça-feira (20), no Maracanã, o time argentino garantiu vaga na final da Sul-Americana e segue na briga por até cinco títulos em 2026. Leandro Paredes foi um dos protagonistas da classificação, com um gol nos minutos finais, sob o comando do técnico Rodolfo Arruabarrena.
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Reação para chegar à decisão
Na semifinal, o Boca precisou reagir. Após perder por 1 a 0 na Bombonera, no jogo de ida, o time xeneize foi ao Maracanã e virou o confronto com o 3 a 1, em uma partida emocionante, decidida com o gol de Paredes perto do fim.
Antes de chegar à semifinal, a equipe de Arruabarrena eliminou o O'Higgins, do Chile, e o Recoleta, do Paraguai, e superou o São Paulo nas quartas de final.
Quatro frentes abertas além da Sul-Americana
Com a final continental garantida, o Boca ainda está nas semifinais da Copa Argentina. No Torneio Clausura, ocupa a segunda colocação do Grupo A, com 24 pontos. Na tabela anual do Campeonato Argentino, lidera com 54 pontos, e o primeiro colocado da classificação geral é reconhecido como campeão da Liga Profissional de Futebol.
Essas campanhas, somadas à Sul-Americana, também podem render uma vaga na Libertadores.
Troféu dos Campeões também está no radar
O Boca ainda pode disputar o Troféu dos Campeões de 2026, torneio que reúne os vencedores do Apertura e do Clausura. O Belgrano de Córdoba, campeão do Apertura, já está garantido na decisão, marcada para 19 de dezembro, no estádio Mario Alberto Kempes. Para entrar na disputa, o Boca precisa ser campeão do Clausura.
Fim de 18 anos de espera?
Mais do que a quantidade de taças, o principal objetivo do clube é voltar a erguer um troféu internacional, o que não acontece há 18 anos.
Veja os cinco títulos que o Boca pode conquistar em 2026:
- Sul-Americana
- Copa Argentina
- Torneio Clausura
- Campeonato Argentino (tabela anual)
- Troféu dos Campeões
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