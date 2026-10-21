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Após eliminar o Vasco, Boca Juniors sonha com cinco títulos em 2026

Boca Juniors avançou no Maracanã e segue vivo em outras quatro disputas

PorPedro BernardoRio de Janeiro (RJ)
21/10/2026 16:15
Supervisionado porMarcelo Bertoldo,
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Milton Delgado, Rodrigo Battaglia e Lautaro Di Lollo comemoram a vitória do Boca Juniors após partida contra o Vasco no Maracanã.
Boca Juniors venceu o Vasco por 3 a 1 no Maracanã e avança à final da Sul-Americana (Foto: Pablo Porciuncula / AFP)

O Boca Juniors vive uma reta final de temporada cheia de possibilidades. Depois de vencer o Vasco por 3 a 1, na terça-feira (20), no Maracanã, o time argentino garantiu vaga na final da Sul-Americana e segue na briga por até cinco títulos em 2026. Leandro Paredes foi um dos protagonistas da classificação, com um gol nos minutos finais, sob o comando do técnico Rodolfo Arruabarrena.

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O técnico do Boca Juniors, Rodolfo Arruabarrena, observa o jogo antes da partida de volta da semifinal da Copa Sul-Americana entre o Vasco da Gama, do Brasil, e o Boca Juniors, da Argentina, no estádio do Maracanã, no Rio de Janeiro, Brasil, em 20 de outubro de 2026. (Foto: Pablo Porciúncula / AFP)
Rodolfo Arruabarrena comanda o Boca Juniors na busca por até cinco títulos em 2026 (Foto: Pablo Porciúncula / AFP)

Reação para chegar à decisão

Na semifinal, o Boca precisou reagir. Após perder por 1 a 0 na Bombonera, no jogo de ida, o time xeneize foi ao Maracanã e virou o confronto com o 3 a 1, em uma partida emocionante, decidida com o gol de Paredes perto do fim.

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Antes de chegar à semifinal, a equipe de Arruabarrena eliminou o O'Higgins, do Chile, e o Recoleta, do Paraguai, e superou o São Paulo nas quartas de final.

Quatro frentes abertas além da Sul-Americana

Boca Juniors elimina o Vasco e se classifica para a final da Sul-Americana (Foto: Thiago Vasconcelos Dos Santos/AGIF)
Boca Juniors venceu o Vasco por 3 a 1 no Maracanã e avança à final da Sul-Americana (Foto: Thiago Vasconcelos Dos Santos / AGIF)

Com a final continental garantida, o Boca ainda está nas semifinais da Copa Argentina. No Torneio Clausura, ocupa a segunda colocação do Grupo A, com 24 pontos. Na tabela anual do Campeonato Argentino, lidera com 54 pontos, e o primeiro colocado da classificação geral é reconhecido como campeão da Liga Profissional de Futebol.

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Essas campanhas, somadas à Sul-Americana, também podem render uma vaga na Libertadores.

Troféu dos Campeões também está no radar

O Boca ainda pode disputar o Troféu dos Campeões de 2026, torneio que reúne os vencedores do Apertura e do Clausura. O Belgrano de Córdoba, campeão do Apertura, já está garantido na decisão, marcada para 19 de dezembro, no estádio Mario Alberto Kempes. Para entrar na disputa, o Boca precisa ser campeão do Clausura.

Fim de 18 anos de espera?

Mais do que a quantidade de taças, o principal objetivo do clube é voltar a erguer um troféu internacional, o que não acontece há 18 anos.

Veja os cinco títulos que o Boca pode conquistar em 2026:

  • Sul-Americana
  • Copa Argentina
  • Torneio Clausura
  • Campeonato Argentino (tabela anual)
  • Troféu dos Campeões
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