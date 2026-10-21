Real Madrid está escalado para a Champions com cinco mudanças; veja o time titular

O Real Madrid está escalado para o compromisso pela Champions League, com até cinco mudanças em relação à equipe que iniciou a última partida pela LaLiga. A principal novidade está no meio-campo, com as entradas de Bernardo Silva e Camavinga entre os titulares.

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José Mourinho também promoveu alterações na defesa e no ataque. Rüdiger forma a dupla de zaga com Huijsen, enquanto Carreras ocupa a lateral esquerda. Valverde permanece no corredor direito.

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No setor ofensivo, Vini Jr volta a atuar aberto pela ponta, ao lado de Arda Güler e Bellingham, que dão suporte a Mbappé. Com a mudança, Diomande está poupado do confronto.

Veja a escalação do Real Madrid

Courtois; Valverde, Rüdiger, Huijsen e Carreras; Bernardo Silva e Camavinga; Arda Güler, Bellingham e Vinicius Jr.; Mbappé.

Escalação do Real Madrid para encarar o RB Leipzig (Foto: Reprodução)

As mudanças de Mourinho

A formação indica uma nova configuração para o meio-campo, com Bernardo Silva e Camavinga responsáveis pela articulação e pela dinâmica da equipe. Na defesa, Rüdiger ganha espaço no eixo, enquanto Carreras assume a lateral esquerda. A volta de Vini à ponta também é um dos destaques da escalação, com Diomande preservado. Mbappé permanece como referência ofensiva do Real Madrid.